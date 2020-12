Sesport deposita 11ª parcela do Bolsa Atleta para contemplados no programa

O benefício financeiro mensal ofertado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) aos 121 esportistas capixabas contemplados pelo programa Bolsa Atleta será pago até esta quarta-feira (23). As bolsas, oferecidas a atletas e paratletas de alto rendimento, são de R$ 500, R$ 1.500, R$ 2 mil e R$ 4 mil, de acordo com as respectivas categorias: estudantil, nacional, internacional e olímpica.

Esta será a 11° parcela paga aos atletas pelo programa que tem o objetivo de auxiliar nos gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte urbano ou para participar de treinamentos e competições, além de aquisição de material esportivo. Este ano, o investimento total da Sesport no Bolsa Atleta é de R$ 2,1 milhões.

Prestação de contas

No final de janeiro, a Sesport pagará aos atletas a última das 12 parcelas das quais os esportistas beneficiados pelo programa têm direito. Logo depois deste último pagamento, os atletas deverão fazer a prestação de contas dos valores recebidos durante todo o período inscritos no programa.

A Gerência de Formação e Rendimento (GEFR) indicará, em momento oportuno, como se dará essa prestação de contas.

