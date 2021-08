Sesport convoca contemplados para segunda fase do Compete Esportivo

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) já deu início à segunda fase do Compete Esportivo, programa que custeia passagens de avião para que atletas de alto rendimento disputem competições nacionais e internacionais. Nesta etapa, os selecionados devem confirmar quais serão as datas e os locais para onde vão viajar. Durante a fase de inscrição, os esportistas puderam enumerar três destinos, já listando quais os prioritários. A lista com os contemplados foi divulgada nessa segunda-feira (23). Veja aqui.

Os selecionados terão até a metade do ano que vem para realizar a viagem. Os destinos devem ser confirmados com, no mínimo, 45 dias de antecedência do voo de ida. Porém, a Sesport orienta que os atletas informem as viagens com o máximo de antecedência possível, de preferência ainda em 2021.

Para confirmar a compra de cada passagem aérea, o atleta deve preencher este formulário e enviá-lo à Sesport, pelo e-mail [email protected]. Em seguida, o contemplado será chamado para assinar o termo de formalização de entrega. A passagem só será emitida após a assinatura do documento.

Edital 2021

O edital deste ano foi lançado no dia 08 de julho. Acesse ele aqui. Estiveram aptos a participar do Compete as federações estaduais, entidades privadas esportivas, representando os atletas e equipes, além de atletas de forma individualizada, desde que a modalidade não tenha federação ou entidade local legalizada, além de técnicos e acompanhantes de atletas com deficiência. Ao todo, 443 atletas serão beneficiados pelo programa, em um investimento de até R$ 1,5 milhão.

Para análise neste processo seletivo, foram observados os atletas ou as equipes que participaram do evento máximo da temporada, nos anos 2017, 2018, 2019 ou 2020, e que tenham obtido primeira, segunda ou terceira colocações em competições referendadas pela confederação da respectiva modalidade, no caso de competições nacionais, ou pela federação, no caso de competições estaduais.

Para a avaliação dos resultados do ano de 2020, só foram aceitas as disputas realizadas até o dia 20 de março, data do decreto que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil, por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Dúvidas

Outras dúvidas podem ser tiradas pelos telefones da Gerência de Formação e Rendimento (GEFR) da Sesport: (27) 3636-7001 ou (27) 3636-7002, ou também pelo e-mail: [email protected].

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Denys Lobo / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99802-3645 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial