Sesport cancela edição de 2020 dos Jogos Escolares do Espírito Santo

Em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) e visando a resguardar a saúde e a segurança de atletas e professores, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) confirmou, nesta quarta-feira (29), o cancelamento dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) deste ano.

A decisão, tomada devido à situação causada em todo o País pela doença, vai ao encontro das orientações dos órgãos mundiais de saúde com relação ao isolamento e o distanciamento social como formas de evitar a propagação do vírus. Além disso, segue as definições do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê Paralímpico Brasileiro, que, com o apoio unânime das confederações integrantes dos eventos, cancelaram a realização das edições dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) e das Paralimpíadas Escolares, respectivamente.

Além do Espírito Santo, pelo menos outros 12 estados já confirmaram o cancelamento de suas etapas estaduais dos Jogos Escolares, entre eles Amapá, Acre, Goiás, Rio Grande do Norte, Paraíba, Paraná e Rio Grande do Norte.

Mesmo ciente da importância da competição para o Estado e na formação de atletas, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, reforçou que a decisão tomada priorizou a saúde e a segurança de atletas e demais profissionais envolvidos na competição.

“Sabemos o peso e a importância que os Jogos Escolares têm na formação de atletas e na ligação que existe entre esporte e educação. No entanto, vivemos um momento complicado e temos a necessidade de priorizar a saúde e o bem-estar de todos. Há também a preocupação com o ano letivo dos alunos, que já sofre por causa da pandemia. Por isso, cancelar a edição deste ano é a decisão mais sensata para preservar os alunos e todos os demais profissionais envolvidos nos JEES”, afirmou Abreu.

Jogos Escolares

Os Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) é realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e têm por finalidade aumentar a participação em atividades esportivas em todas as escolas do Estado.

Além disso, contribui para o desenvolvimento integral de aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania com aplicação de conhecimento e oportunidades de acesso às práticas esportivas escolares.

No último ano, a Sesport investiu cerca de R$ 2 milhões para realizar a competição, que contou com a participação de cerca de sete mil alunos, de escolas públicas, estaduais, particulares e institutos federais. As regionais dos JEES em 2019 foram realizadas nos seguintes municípios: Viana, Nova Venécia, Iúna, Montanha, Santa Teresa, Linhares, Rio Novo do Sul e Afonso Cláudio.

Em 2021

Para o ano que vem, o cenário é de mais otimismo por parte da Secretaria. Sabendo se tratar da principal competição escolar do Espírito Santo, a Sesport espera realizar em 2021 uma edição ainda melhor dos Jogos Escolares, com a participação de mais alunos e municípios.

