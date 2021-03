Sesport assina termo de adesão para disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s)

Foi assinado, na última segunda-feira (01), o termo de adesão entre a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), visando à participação do Espírito Santo nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), que serão realizados na cidade do Rio de Janeiro, entre outubro e novembro deste ano, envolvendo estudantes de todo o País, na categoria infantil, de 12 a 14 anos.

Na próxima semana, será assinado também o termo de adesão entre a Sesport e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) para a disputa dos Jogos da Juventude, que acontecerá em Aracaju, Sergipe, no fim de novembro, com alunos da categoria Sub-18.

Apesar das assinaturas dos termos de adesão, a Sesport ainda monitora a questão da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) para decidir em qual momento serão realizados os Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES), classificatórios para os JEBs e os Jogos da Juventude.

A competição estadual só acontecerá mediante a orientação da Secretaria da Saúde (Sesa). “Não mediremos esforços para realizarmos os nosso Jogos Escolares. Porém, neste momento, temos que tomar todos os cuidados com o aumento no número de infectados pelo novo Coronavírus. Dessa forma, só faremos a competição com total segurança e o aval das autoridades sanitárias”, disse o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

O coordenador dos Jogos Escolares do Espírito Santo, Cássio Fassarella, explicou que a Sesport trabalha vários cenários para a realização dos JEES. “Dentro do nosso planejamento, montamos quatro calendários com datas diferentes, de acordo com possíveis previsões de liberação para este tipo de atividade. Estamos trabalhando para que possamos realizar os Jogos o mais breve possível, mas com toda segurança para nossos alunos, professores, árbitros e comissão técnica”, afirmou Fassarella.

