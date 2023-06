Sesp participa em Brasília de reunião de avaliação da Operação Caminhos Seguros

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) participa, entre essa segunda-feira (12) e esta sexta-feira (16), do debriefing-geral da Operação Caminhos Seguros, realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em Brasília. O objetivo da reunião é avaliar os resultados da operação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes realizada em todo o território nacional, no mês de maio.

O Espírito Santo foi representado pelo gerente de Operações Integradas da Sesp e coordenador da Operação no Estado, coronel Sebastião Biato Filho, e pela titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), delegada Cláudia Dematté. No Estado, a operação ocorreu em 26 municípios, alcançando mais de 26 mil pessoas com palestras e orientações, levando à prisão 17 suspeitos, sendo nove em flagrante e oito por cumprimento de mandado de prisão.

Em Brasília, o coronel Biato destacou que a união de forças no Estado tem feito a diferença, permitindo que as operações sejam exitosas. “A ação integrou Polícia Civil do Espírito Santo, Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além disso, o trabalho preventivo alcançou várias famílias por meio de palestras e distribuição de folders educativos em diversos locais, nas rodovias federais, estaduais e logradouros públicos”, destacou.

A delegada Cláudia Dematté disse que a participação neste debriefing é de extrema importância para a apresentação dos resultados do Estado em âmbito nacional. “Também é o momento de intercâmbio de boas práticas entre os Estados, visando ao enfrentamento à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes, e ao desenvolvimento de políticas públicas em âmbito nacional”, afirmou.

