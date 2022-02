Sesp apresenta tecnologias aplicadas no Espírito Santo para comitiva do Ceará

Nessa quinta-feira (03), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) recebeu representantes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e apresentou algumas das tecnologias aplicadas no Espírito Santo no combate à criminalidade. Participaram do encontro o subsecretário de Estado de Integração Institucional, coronel Márcio Celante; o delegado-geral da Policia Civil do Espírito Santo (PCES), José Darcy Arruda; o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Sérgio Pereira dos Santos; e o delegado de Polícia Civil do Ceará, Marcos Aurélio Elias de França.



O subsecretário Márcio Celante recebeu os visitantes e destacou a importância desta integração entre os Estados. “Estar em contato com as instituições de segurança de outros Estados é um benefício mútuo. É a oportunidade de trocar informações, conhecer a realidade de outras regiões e demonstrar também a nossa metodologia de trabalho. A SESP está de portas abertas para trocar experiências”, declarou.



Na oportunidade, os visitantes conheceram o Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado, conduzido diretamente pelo governador Renato Casagrande e que tem possibilitado a modernização das Polícias Civil e Militar, com a implantação de Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado pela PMES, uso de tecnologia de Computação Embarcada nas viaturas da PMES, aplicação do Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS), na Perícia da Polícia Civil e, principalmente, implantação do Teleflagrante nas Delegacias de Polícia Civil, entre outras tecnologias.



“Essa troca de informação é muito importante. Recentemente, recebemos a visita de uma comitiva do Amazonas, agora recebemos o Ceará. Receber a visita de outros Estados é um sinal de que o Teleflagrante está dando certo, que os outros Estados veem que o Espírito Santo está na vanguarda dessas tecnologias e nós vamos, não só expandir, como compartilhar esse conhecimento com todo o Brasil”, disse o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda.



Lançado em 2021, o Teleflagrante representa um avanço no sistema de recepção e processamento de ocorrências nos plantões das Delegacias de Polícia Civil, pois permite receber e processar, simultaneamente, ocorrências provenientes de diversos municípios, por meio do atendimento remoto por videochamada. A tecnologia, atualmente, atende a cinco municípios capixabas, com previsão de expansão.



Os visitantes conheceram as instalações da Central de Teleflagrantes, que funciona no prédio da Chefatura da PCES, em Vitória, e puderam acompanhar o funcionamento da unidade. O delegado-geral da PC-CE explicou que a corporação tem um projeto que se assemelha ao teleflagrante capixaba, que está em fase de implantação, e o intercâmbio com a PCES é importante para a troca de conhecimento.



“É importante que haja essa interlocução entre as Secretarias de Segurança Pública dos Estados, justamente porque os criminosos não respeitam divisas. A gente fortalece as estruturas de segurança por meio desses contatos diretos, o que facilita o fluxo de informações, de investigação, de diligências policiais”, afirmou.

