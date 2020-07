Sesi Vôlei Bauru renova contrato com campeã olímpica Dani Lins

O Fluminense Football Club completa 118 anos de existência nesta terça-feira (21). Por meio de sua conta oficial no Twitter, o clube agradeceu ao fundador Oscar Cox por ter sido o criador da “melhor ideia de todos os tempos”, no dia 21 de julho de 1902.

Há 118 anos, Oscar Cox tinha a melhor ideia de todos os tempos. O berço do que viria a ser paixão nacional e campeão mundial 5 vezes. Parabéns, Fluzão! Comemore com a hashtag #Flu118! ?? pic.twitter.com/jxrPVahqXn — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 21, 2020

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) também parabenizou o Tricolor em um postagem com um trecho do hino do clube.

Parabéns ao @FluminenseFC tantas vezes campeão, das três cores que traduzem tradição… ?????? pic.twitter.com/BII3Qm9aUA — FERJ (@FFERJ) July 21, 2020

Já a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) felicitou a agremiação carioca com menção aos títulos de campeão Brasileiro de 1970, 1984, 2010 e 2012.

O tetracampeão brasileiro faz a festa em três cores que traduzem tradição! O Tricolor comemora 118 anos hoje! ?? ? Feliz aniversário, @FluminenseFC! pic.twitter.com/liqf8OqrzG — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 21, 2020

O Fluminense conquistou a edição de 2007 da Copa do Brasil, a Copa da Primeira Liga (2016) e faturou o Campeonato Estadual em 31 oportunidades. Além disso, bateu na trave nas Copas Libertadores da América e Sul-Americana, com os vice-campeonatos em 2008 e 2009, respectivamente.

Foi dos pés de um atleta do clube das Laranjeiras que saiu o primeiro gol da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Na edição de 1930, no Uruguai, o ponta esquerda Preguinho marcou o primeiro contra a Iugoslávia, embora não tenha evitado a derrota neste confronto. A partida terminou 2 a 1 para os europeus.

As torcidas organizadas Young Flu e Força Flu também parabenizaram o clube com postagens no Twitter.

Hoje, 21 de Julho, comemoramos 118 anos de força, glória e tradição! O nosso motivo de alegria e orgulho. A Força Flu tem orgulho de amar esse Club, e caminhar ao seu lado por ininterruptos 50 anos! Parabéns, @fluminensefc pic.twitter.com/rzq3TMPD9a — Torcida Organizada Força Flu (@oficialforcaflu) July 21, 2020

Além do atacante Preguinho, muitos outros talentos do Tricolor Carioca marcaram história no futebol brasileiro. A lista é longa: Pinheiro, Hércules, Escurinho, Waldo, Orlando Pingo de Ouro, Welfare, Ademir de Menezes, Rivellino, Altair, Jair Marinho, Gerson, Marcos Carneiro de Mendonça, Félix, Castilho, Carlos Alberto Torres, Paulo Cezar Caju, Pintinho, Branco, Didi, Ézio, Romerito, Assis, Washington, Renato Gaúcho, Telê Santana, Romário, Deco e Conca, entre outros.