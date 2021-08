Sesa recebe 14 respiradores que passaram por manutenção corretiva

A Secretaria da Saúde (Sesa) recebeu 14 ventiladores pulmonares que foram submetidos à manutenção corretiva realizada pela equipe do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os equipamentos, que são dos Hospitais Estaduais do Espírito Santo, foram devolvidos, na manhã desta quarta-feira (11), em um ato simbólico com a presença do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, no ambulatório Dra. Milena Gottardi, anexo ao Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória.

Os ventiladores serão distribuídos entre unidades hospitalares da rede estadual, sendo: cinco para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Hinsg); quatro para Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS); dois para o Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF); e três para Hospital Antônio Bezerra de Farias (HABF);

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, destacou a importância da parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

“Continuamos com parcerias importantes com diversos atores que colaboraram nos piores momentos da pandemia da Covid-19 e ainda preservando todas as iniciativas de relação junto com a Findes que conseguiu reabilitar 14 equipamentos que estavam quebrados. Os equipamentos que compramos da Itália necessitam de uma especificidade maior no conserto, e via essa parceria, nós conseguimos com muita rapidez consertar esses 14 ventiladores que estavam em desuso. Hoje, eles retornam para o serviço de saúde para servir nos cuidados da população capixaba, tanto aquela atingida pela Covid-19 quanto por outras doenças”, frisou.

Já o secretário de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, reforça a relevância da entrega dos equipamentos para os hospitais do Governo do Estado.

“No decorrer da pandemia, a demanda por respiradores foi grande e o uso deste equipamento foi decisivo para muitos pacientes. Com utilização frequente, a nova demanda passou a ser pela manutenção desses respiradores. Neste momento, a partir da orientação do nosso governador Renato Casagrande, todas as pastas reuniram esforços para resolver a questão e nossa secretaria contribuiu de forma expressiva mantendo contato constante com o setor produtivo para viabilizar a execução do serviço. O Senai disponibilizou equipe técnica e realizou os reparos nos equipamentos. Agradeço à Findes pela parceria constante com o Governo do Estado nestes tempos de enfrentamento a pandemia do Coronavírus”, disse Hoffmann.

“O setor industrial atua contribuindo com o Governo do Estado para melhorar o atendimento na saúde pública. A Indústria do Espírito Santo atua com responsabilidade social. Desde o início da pandemia, por meio do movimento Indústria do Bem, com a colaboração das empresas do Estado, já pudemos colaborar com a doação de oxímetros, elmos, kits alimentação e, agora, com a recuperação dos respiradores”, destacou o presidente interino da Findes, Paulo Baraona.

A iniciativa denominada + Manutenção tem como objetivo garantir o melhor funcionamento dos equipamentos fundamentais para salvar diversas vidas, principalmente no enfretamento à pandemia de Covid-19.

Também estiveram presentes na solenidade o chefe de gabinete da presidência da Findes, Leonardo de Paulo; o gerente executivo de saúde e segurança do Serviço Social da Industria (Sesi), Flávio Rodrigues.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Kárita Iana / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes / Danielly Schulthais / Ana Cláudia dos Santos

[email protected]