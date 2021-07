Sesa realiza I Semana Capixaba de Vigilância Sanitária

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Núcleo Especial de Vigilância Sanitária e com o apoio do Programa de Residência em Saúde Coletiva do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação (ICEPi), promoverá, entre os dias 02 e 05 de agosto, a “I Semana Capixaba de Vigilância Sanitária”. O evento será destinado a profissionais e gestores de vigilância sanitária municipal e estadual.

Na ocasião, serão debatidas as boas práticas em vigilância sanitária, a propagação de conhecimentos sobre ações na área, e aprofundamento de questões que englobam a harmonização da prática da vigilância sanitária pelos entes do sistema Estadual.

As palestras serão ministradas por profissionais de diferentes áreas da Vigilância, incluindo palestrantes e convidados de outros estados. Também estarão presentes o subsecretario de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin; o gerente da Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso; e o chefe de Núcleo da Vigilância Sanitária, Juliano Moção.

Orlei Cardoso destacou a importância da troca de conhecimentos com os participantes e como esse evento agrega e facilita a dinâmica de trabalho no cotidiano das vigilâncias. “Essa parceria do Estado com os municípios é fundamental para que possamos oferecer sempre o melhor atendimento ao cidadão. Esse momento de troca de conhecimentos entre técnicos e os demais profissionais, permite que haja um acréscimo de informações e facilita o trabalho de todos”, disse.

A residente do ICEPi, Gabriella Lima Santos, destacou a importância e objetivos da realização do evento, além de citar a importância da participação de todo os profissionais da Vigilância Sanitária.

“A importância da semana é criar um elo entre integração e educação contínua com os assuntos que foram mais pertinentes que foram identificados no diagnóstico realizado com as VISA’s municipais. O objetivo é abordar os processos de trabalho de uma forma mais prática. Contamos com a participação de todos, principalmente dos gestores e dos técnicos da vigilância sanitária, pois o evento ajudará de forma significativa no desenvolvimento de políticas públicas e na melhoria do serviço”, frisou Gabriella Lima Santos.

O evento será transmitido por meio da plataforma virtual Zoom, e pode ser acessado no link: https://cutt.ly/Om9nhvD., não haverá inscrições, ficando aberta a participação da categoria.

Clique aqui e confira a programação das palestras que serão ministradas.

