Sesa realiza ações em alusão ao Dia do Doador de Sangue durante mês de junho

O Dia do Doador de Sangue é celebrado no próximo dia 14 de junho. Por isso, durante todo o mês acontece a campanha nacional ‘Junho Vermelho’, que tem como objetivos conscientizar e incentivar a população sobre a importância de ser um doador de sangue e poder salvar vidas.

Nesse contexto, a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), chama atenção da sociedade sobre a importância de ser um doador regular de sangue.

A diretora geral do Hemoes, Marcela Gonçalves Murad, esclarece que a campanha, que tem como tema “Gotas de Esperança”, ajuda a reforçar o pedido de ajuda para abastecimento e manutenção do estoque de sangue no Hemoes, com esse ato de solidariedade ao próximo.

“O ‘Junho Vermelho’ vem com o chamado à sociedade para a adesão a Campanha Gotas de Esperança, como forma de trazer mesmo, a esperança ao próximo e mostrar como essa ação pode ser realizada de forma rápida e segura, além de salvar diversas vidas”, disse.

Ainda segundo a diretora, a campanha realizada no mês de junho é tão importante, que diante das ações realizadas, muitas pessoas são estimuladas a realizarem sua primeira doação.

Não existe nenhum substituto para o sangue, e que devido a situações como transfusão por causa de acidentes, cirurgias, queimaduras, entre outras situações, além de pacientes que enfrentam leucemias e anemias que precisam de transfusões periodicamente como parte do seu tratamento, os estoques devem estar sempre abastecidos, a fim de manter os tratamentos.

Dados

Em Vitória, o Hemocentro coordenador recebe diariamente cerca de 69 doadores. Contudo, para que haja um estoque satisfatório para distribuição em sua rede para os hospitais estaduais, públicos e filantrópicos, faz-se necessário a doação diária de, aproximadamente, 120 pessoas.

De janeiro a maio deste ano, o Hemoes coordenador recebeu 10.447 doações de sangue, fechando numa estimativa de 2.089 bolsas de sangue coletadas por mês.

Informações sobre o estoque de sangue: www.hemoes.es.gov.br

Ações para celebrar o Dia do Doador de Sangue

O Hemocentro coordenador de Vitória realizará nos dias 05 e 12 de junho panfletagem com mensagens incentivadoras à doação de sangue, nos semáforos da Avenida Maruípe, em Vitória, próximo ao Hemoes.

No dia 14 de junho, como forma de agradecer aos doadores de sangue que comparecerem na unidade, o Hemoes Vitória, promoverá uma decoração especial com o tema Arraiá Gotas de Esperança.

Durante o mês de junho, a equipe do Hemoes realizará algumas ações em alusão ao Mês e Dia do Doador.

Palestras e Hemotour

A enfermeira do setor de Captação de Coleta Externa do Hemoes, Maria Isabel Zuchelli, e a assistente social do setor de Captação, Clemilda Salles, vão ministrar uma série de palestras sobre “A importância da doação de sangue, e do cadastro de medula óssea”, a serem realizadas nos seguintes dias e locais:

Dia 06/06 – Palestra na Câmara Municipal da Serra, no endereço: Rua Major Pissarra, 243 – 265 – Centro – Serra.

Dia 07/06 – Palestra na Empresa Evonik em Aracruz, no endereço: Avenida Luiz Cariacica dos Santos, 910 – Barra do Riacho – Aracruz.

Dia 15/06 – Palestra na Associação Albergue Martim Lutero em Vitória no endereço: Rua José Ferreira dos Santos, 25 – Tabuazeiro – Vitória.

Dia 16/06 – Acontecerá um Hemotour com os alunos da EEEFM Aflordízio Carvalho da Silva, no Hemoes coordenador em Vitória.

Dia 19/06 – Acontecerá uma Ação Cadastro de Medula Óssea no município de Domingos Martins no endereço: Avenida Presidente Vargas – Centro – Domingos Martins.

Dia 21/06 – Será realizada uma Roda de conversa, na Residência Inclusiva Mista de Jardim Camburi no endereço: Rua Salvador Soares Pacheco, 7 – Jardim Camburi – Vitória.

Dia 22/06 – Palestra Empresa USM Fabricações Industriais em Civit I, no endereço: rua 04, 18 – Civit I – Serra.

Dia 23/06 – Acontecerá um Hemotour a com a turma de enfermagem da Faculdade Multivix, no Hemoes coordenador em Vitória.

Dia 27/06 – Palestra na empresa Novapol, no endereço: Rua Sete, 315 – Civit II, Serra.

Dia 28/06 – Palestra na escola SESI de Maruípe, no endereço: Rua José Mota Fraga, 480 – Maruípe – Vitória.

Dia 29/06 – Realização de palestra e Cadastro de Medula na Clínica Escola Interprofissional em Saúde (UFES), no endereço: Rua Dióscoro Carneiro Filho, 1-27 – Bonfim – Vitória.

Doar é melhor que receber

A assistente social, servidora do Núcleo Especial de Regulação de Internação (NERI), da Sesa Larissa Almeida Rodrigues, iniciou suas doações regulares em 2015, no Hemocentro de Vitória, e de lá pra cá não parou mais.

Para ela, poder doar sangue é uma dádiva maravilhosa e salvar vidas não tem preço. “A doação é algo tão simples, o processo é rápido e ao contrário do que muitos pensam, não existe nenhum incômodo ou dor. O único sentimento que podemos demonstrar no momento da doação é a gratidão por ser útil a alguém”, conta.

Por ser doadora regular Larissa Rodrigues sempre programa suas doações para datas especiais como no Carnaval e festas de final de ano, devido aos possíveis acidentes que ocorrerem nessas épocas, e até mesmo atendendo a solicitações do Hemoes. Entretanto, a data que a deixa mais feliz e realizada, é o seu aniversário, que ela faz questão de comparecer ao Hemocentro e realizar a doação. “Pra mim é uma forma de agradecer pela saúde que tenho e poder ajudar algumas pessoas, ainda que sejam desconhecidos, o sentimento é ímpar, doar é melhor que receber”, afirma

Mas nem tudo são flores na vida de um doador, principalmente quando a doação é destinada a pessoas que estimam com o caso de última doação realizada por Larissa Rodrigues. Ela precisou doar para sua amiga que estava internada e precisava realizar um procedimento delicado: “Senti uma preocupação, tive um sentimento de medo e de não conseguir realizar a doação, foi bem diferente das outras doações, mas fiquei feliz, porque a minha amiga passou por procedimento cirúrgico, já se recuperou, hoje ela está bem.”

O prazer em poder ajudar o próximo, mesmo que ele seja desconhecido

O motorista carreteiro Idimar Oberto Pereira de Aguiar, morador no município da Serra, conta com alegria e satisfação que é doador de sangue há mais de 25 anos.

Por ser uma pessoa que sempre teve apresso em servir e ajudar o próximo, Aguiar conta que a decisão de ser doador de sangue partiu dele mesmo. “Por vezes me deparei com cenas de acidentes nas estradas, pessoas sendo socorridas em estado crítico e pensava em como poderia ajudar, e a forma que encontrei de fazer algo em prol de vidas mesmo que desconhecidas, foi me tornando um doador regular de sangue, isso me traz paz em saber que posso ser útil de alguma forma aos que necessitam, às vezes, de tão pouco para sobreviver”, conta entusiasmado.

‘Acho gratificante saber que também posso colaborar com a divulgação dessa campanha por meio de meu depoimento e ação’. Completa o motorista.

A observação transformada em “Ação”

A técnica de enfermagem e funcionária do Hemoes Vitória, Cristina Gesiane Ferreira dos Santos, conta que foi observando o dia a dia de pacientes internados em hospitais que precisavam realizar determinados procedimentos que teve despertada a vontade de ser doadora, mas esse sentimento aflorou mesmo quando passou a trabalhar também no Hemoes atendendo doadores.

“Desde o início de minha carreira na Enfermagem, comecei a observar a importância das doações de sangue no tratamento dos pacientes, de como com tão pouco eles podem ser tratados e ter a saúde restaurada, mas foi quando comecei a trabalhar no Hemoes, presenciando e ajudando nos procedimentos com os doadores que decidi que também ajudaria a manter os estoques abastecidos”, explicou.

Para ela, tão importante e acolhedor quanto a doação e a alegria de poder presenciar a cura e a melhora clínica do paciente, é saber que com tão pouco se pode fazer muito pelo próximo.

Quem pode doar

Pessoas que desejam ser voluntárias na doação de sangue passam por triagem para avaliar sua condição de saúde e verificar se estão aptas a realizar a doação, pois devem estar em boas condições de saúde.

Pessoas com idade entre 16 e 69 anos podem se candidatar como voluntárias, porém a primeira doação de sangue deve ser realizada até os 60 anos, 11 meses e 29 dias.

Doadores com 16 e 17 anos de idade podem doar mediante autorização formal dos pais e/ou responsável legal e apresentação do documento de quem assinou a autorização. Clique para acessar a autorização de doação e demais informações: https://hemoes.es.gov.br/quem-pode-e-quem-nao-pode-doar

Onde doar

O interessado em doar sangue deve ir até uma unidade do Hemoes, apresentar um documento oficial com foto. Click no link para saber os endereços dos Hemoes: https://hemoes.es.gov.br/enderecos-dos-hemocentros

Para mais informações acesse: https://hemoes.es.gov.br

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos / Mike Figueiredo / Luciana Almeida

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES