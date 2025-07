Sesa realiza ação de cirurgias eletivas neste sábado (26)

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), realiza, neste sábado (26), mais uma ação da Campanha de Cirurgias Eletivas, como parte do Programa Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas (OperaES).

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos, reduzir o tempo de espera e contribuir para o cumprimento das metas pactuadas no Plano Estadual de Cirurgias Eletivas 2025.

Neste sábado, serão realizadas 415 cirurgias eletivas em 16 unidades hospitalares de norte a sul do Estado, contemplando especialidades como pequenas cirurgias, mastologia, ginecologia, oftalmologia, ortopedia, cirurgia geral, cirurgia plástica, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, urologia, cirurgia pediátrica e oncológica.

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, destaca que a ação é uma das principais estratégias da gestão estadual para combater a fila de espera por procedimentos eletivos, reforçando o compromisso com a dignidade dos pacientes.

“Temos trabalhado intensamente para dar celeridade à fila de cirurgias eletivas. Sabemos o quanto uma espera prolongada pode impactar na vida de uma pessoa e de sua família. Com o OperaES, estamos garantindo mais acesso, mais resolutividade e mais cuidado com a saúde da população. Essa mobilização só é possível graças ao comprometimento dos nossos profissionais de saúde e da parceria com hospitais públicos e contratualizados. O Espírito Santo tem mostrado que é possível fazer uma gestão eficiente e sensível às necessidades dos cidadãos”, ressaltou Hoffmann.

A iniciativa contempla hospitais entre a rede própria da Sesa e da rede contratualizada. “A realização das cirurgias eletivas aos sábados e horários estendidos tem como objetivo também otimizar a utilização dos centros cirúrgicos hospitalares, em períodos menos demandados, aumentando, assim, a disponibilidade de procedimentos”, explicou a subsecretária de Estado de Atenção à Saúde, Carolina Sanches.

Dados do Opera ES

De janeiro até o dia 25/07/25, foram realizadas em todo Estado do Espírito Santo, 85.839 cirurgias eletivas por meio do OperaES.

No momento, 17.952 pacientes estão com Autorizações para Internação Hospitalar (AIHs) emitidas para realização de procedimentos cirúrgicos. Destes, 2.451 não possuem telefone válido para contato com os pacientes.

Atualização do cadastro no Integra Saúde

A Sesa reforça que é indispensável que o cidadão mantenha seu cadastro atualizado no Sistema Único de Saúde, o que pode ser feito por meio do Portal Integra Saúde Capixaba. Para isso, basta acessar o Portal Integra Saúde no link https://integra.saude.es.gov.br.

O usuário é direcionado ao Gov.br, onde é só colocar o login e a senha cadastrados (caso não tenha feito o cadastro no Gov.br é só realizar). Em seguida, ele é direcionado ao Integra. Na coluna, à esquerda, é só clicar em “Meu Perfil” e colocar as informações que estão desatualizadas.

