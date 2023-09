Sesa inicia programa de entrega de óculos a usuários do CRE de São Mateus

A Superintendência Regional de Saúde Norte deu início ao atendimento pelo Programa de Órtese e Prótese Oftalmológica da Secretaria da Saúde (Sesa), no Centro Regional de Especialidades (CRE), localizado em São Mateus. Desde a última semana, pacientes oftalmológicos que moram na região Norte do Espírito Santo terão acesso a óculos gratuitamente.

Nesse primeiro atendimento, 40 pacientes dos municípios de Pinheiros e de Boa Esperança que estão aptos a receber os óculos estiveram no CRE para apresentar os exames e escolher o modelo. Depois de pronto, o Centro Regional de Especialidades vai entrar em contato com o paciente para que busque os óculos. As ações vão acontecer ao menos uma vez por mês e a próxima será no dia 02 de outubro.

O início do programa em São Mateus, de acordo com o superintendente da região Norte, Edilson Monteiro, faz parte das ações de descentralização da saúde promovidas pela Sesa. Até então, o serviço só era oferecido no CRE Metropolitano, em Cariacica.

“Essas ações são possíveis graças à sensibilidade e ao compromisso do Governo do Estado para a garantia e ampliação dos serviços de saúde disponibilizados para a população capixaba em todas as regiões de saúde. A descentralização dos serviços para mais perto do cidadão é uma determinação e cobrança diária do governador Renato Casagrande”, pontuou Edilson Monteiro.

Uma das pacientes que teve acesso aos óculos de forma gratuita foi a auxiliar de serviços gerais Cecília Morosini dos Santos, de 56 anos. Ela tem glaucoma e, por causa da doença, enxerga apenas 57% pelo olho esquerdo. “Fiz todas as consultas e exames pelo Saúde Fácil, em Conceição da Barra, e só tenho a agradecer ao Programa. Os meus óculos custam na faixa de R$ 1.800 e fazia porque tinha que fazer”, disse.

Como ter acesso ao Programa na Região Norte de Saúde

Para ter acesso ao Programa de Órtese e Prótese Oftalmológica, o paciente deve ter a prescrição para o uso de óculos fornecida por um oftalmologista do Sistema Único de Saúde (SUS), emitida no prazo máximo de seis meses. Depois disso, o interessado deve procurar a Unidade de Saúde de referência no seu município para fazer o agendamento com os documentos, conforme listados abaixo:

– Cartão do SUS

– Documento de identidade;

– Comprovante de residência em nome do paciente. Se for em nome do cônjuge, anexar certidão de casamento;

– Caso more de aluguel ou casa de terceiros, anexar uma declaração simples do proprietário, atestando a moradia ou uma declaração emitida pela Unidade de Saúde ou Centro de Referência de Assistência Social (Cras);

– Certidão de nascimento e RG do responsável (em caso de menores de idade e pessoas com deficiência).

