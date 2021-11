Sesa divulga 46° boletim epidemiológico

Durante a época do ano que antecede o Verão pode ocorrer o início do período epidêmico para as arboviroses urbanas como a dengue, zika e chikungunya. O calor e a água acumulada das chuvas ocasionais, neste período, trazem ao mosquito condições ideais para sua proliferação. Por isso, é muito importante a realização da Mobilização Nacional de Combate ao Aedes aegypti, em que são realizadas vistorias para eliminar possíveis focos do inseto.

De acordo com Luciana Medeiros Simonetti, médica-veterinária do Programa de Controle do Vetor do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental (GEVS), a prática de promover a troca de conhecimentos com diferentes públicos e realizar mutirões municipais dentro das residências, prédios e outros espaços públicos e privados, ajuda na prevenção dos casos das doenças.

“Vários setores dos municípios devem agir conjuntamente, a fim de promover uma sensibilização da população e uma limpeza adequada das áreas públicas e privadas. Devido ao período de chuvas que ocorre, principalmente no Verão, dá-se a importância de se intensificar o cuidado em controlar os mosquitos, cuidado este que deve acontecer durante todo o ano”, frisou.

Segundo Mayra Rodrigues, enfermeira do Programa de Educação em Saúde Ambiental do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental (GEVS), a Secretaria da Saúde (Sesa) vem promovendo reuniões, organizando um corpo técnico de educação em saúde, divulgando campanhas e executando a liberação de materiais educativos para todos os municípios do Estado que os demandem.

“Cada município é autônomo para planejar e implementar as atividades. Alguns exemplos de campanhas educativas são: palestras em escolas, igrejas, feiras, vídeos educativos, mutirões de limpeza, passeio ciclístico educativo, entre outros”, explicou.

Espírito Santo registra mais de 800 casos de zika em 2021

O Espírito Santo registrou de janeiro a outubro deste ano, 860 casos de zika. Os dados podem ser conferidos no boletim semanal divulgado pela equipe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental, da Secretaria da Saúde (Sesa), nesta sexta-feira (26).

O boletim informa ainda a incidência de dengue e chikungunya. Foram confirmados 13.558 e 2.924 casos, respectivamente, no mesmo período.

Veja aqui o 46º boletim da dengue

Veja aqui o 46º boletim de zika

Veja aqui o 46º boletim chikungunya

