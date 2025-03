Sesa abre Processo Seletivo Emergencial para formação de cadastro de reserva

Nesta sexta-feira (28), a Secretaria da Saúde (Sesa) realiza a abertura de três Processos Seletivos Emergenciais para contratação de médicos e profissionais de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior em diversas áreas, de acordo com a Lei Complementar nº 809/2015.

O Processo Seletivo Emergencial é para a formação de cadastro de reserva (CR), visando à contratação em regime de designação temporária em diversas unidades da rede Secretaria em todo Espírito Santo. As vagas são para substituir cargos cujos contratos completam dois anos e não podem mais ser prorrogados. Além disso, o cadastro de reserva vai contemplar vagas nos setores em que acontecer pedido de desligamento ou desligamento por conveniência administrativa. Os editais podem ser acessados em https://selecao.es.gov.br/ .

As remunerações variam entre R$ 2.197,91 e R$ 5.838,21, de acordo com o cargo/função e carga horária.

Segundo o subsecretário de Estado de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde, Érico Sangiorgio, a abertura desses editais tem o objetivo de tornar a oferta de serviços mais eficiente. “Esse Processo Seletivo Emergencial é fundamental para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população. Com a reposição ágil de profissionais, conseguimos manter o funcionamento adequado das unidades da rede Sesa, assegurando atendimento eficiente e humanizado. Essa iniciativa reforça o compromisso da Secretaria da Saúde em suprir as demandas urgentes e fortalecer o sistema de saúde estadual”, disse.

Os editais terão validade de seis meses, enquanto os contratos firmados com base nesses editais emergenciais terão vigência de 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade e conveniência da Administração, respeitando as regras da Lei Complementar 809/2015.

Confira os editais

Edital nº 005/2025: Nível Superior

As vagas são para farmacêuticos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e técnicos em nível superior (análises clínicas).

Os salários variam entre R$ 4.011,88 e R$ 5.349,18 de acordo com a jornada de trabalho, que pode ser de 30 horas e 40 horas semanais. As vagas estão distribuídas em unidades da Secretaria da Saúde em todo Espírito Santo.

Edital nº 006/2025: Níveis fundamental, médio e médio técnico

Há vagas para auxiliar de motoristas, técnicos em órtese e prótese, técnicos em segurança do trabalho e técnicos em laboratório. Os salários variam entre R$ 2.197,91 e R$ 2.747,39 para carga horária de 40 horas semanais.

Edital nº 007/2025: Lacen

As vagas são para atuação no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES). Há vagas para técnico em nível superior (biologia molecular; bioinformática; gestão da qualidade; e especialista em sequenciamento genômico).

Os salários variam entre R$ 5.349,18 e R$ 5.838,21 de acordo com a jornada de trabalho, que pode ser de 20 horas e 40 horas semanais.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br entre às 14 horas do dia 28 de fevereiro de 2025 até as 10 horas do dia 07 de março de 2025.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos e requisitos para inscrição, garantindo a participação nesses processos seletivos para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nas unidades hospitalares e unidades afins da Secretaria da Saúde (Sesa).

