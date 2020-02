Servidores receberão pagamento de fevereiro no próximo dia 28

Equipamentos serão utilizados durante as operações da Lei Seca da Polícia Militar. Além disso, 1,2 mil PMs atuarão nas ruas de todo o estado diariamente

A tecnologia será um importante aliado da Polícia Militar para flagrar motoristas que estejam dirigindo sob efeito do álcool durante o Carnaval. Durante as operações da Lei Seca, serão utilizados 150 bafômetros chamados passivos, que conseguem constatar se o motorista ingeriu bebida alcoólica, sem que ele precise assoprar no aparelho.

“O etilômetro passivo é colocado dentro do veículo e acusa a presença de álcool naquele ambiente, no ar daquele ambiente. Então ele agiliza o procedimento de abordagem, ou seja, se não tem álcool no ambiente, o motorista é liberado e segue. Ele é bem efetivo para isso. Detectado álcool no ambiente, pode não ser o motorista, mas o motorista vai e faz o teste de bafômetro ordinário, que é o que comprova a infração”, explicou o comandante-geral da PM, coronel Sartório.

Também serão usados drones, que vão monitorar possíveis rotas de fuga de motoristas alcoolizados que queiram fugir da fiscalização. “Este ano a novidade é que o nosso Batalhão de Trânsito tem drones que vão ser colocados também para vistoriar as vias alternativas. Então os motoristas que querem fugir da blitz, usando estradas de chão, usando outros caminhos, vão ser abordados também. Os drones vão fiscalizar isso”, afirmou Sartório.

Ao todo, cerca de 1,2 mil policiais militares atuarão nas ruas de todo o Estado diariamente durante o Carnaval. Segundo o comandante da PM, o reforço na segurança tem como objetivo garantir a tranquilidade dos foliões.

“De 400 a 500 policiais a mais estarão atuando em todo o Estado do Espírito Santo, e 420 viaturas serão empenhadas”, informou.

A Polícia Civil também vai reforçar o efetivo nas delegacias regionais. “Montamos plantões 24 horas em Conceição da Barra, em Piúma e também Jacaraípe (Serra), para o Carnaval. Então esses balneários vão receber tratamento da Polícia Civil 24 horas. Todo o folião que precisar ir à delegacia terá atendimento, com delegados de polícia, escrivão e investigadores”, destacou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

Além disso, 150 bombeiros militares estarão espalhados ao longo do litoral capixaba, para atuar em conjunto com os guarda-vidas. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Cerqueira, novos postos de salvamento podem ser criados.

O comandante do Corpo de Bombeiros afirma também que a corporação vai realizar fiscalizações em áreas de eventos, para garantir que as estruturas montadas não ofereçam riscos aos foliões.

“Durante o Carnaval, nós teremos uma equipe de intervenção para verificar se as regras estão sendo cumpridas. Caso não estejam sendo cumpridas, adotaremos as providências para que nós tenhamos garantida a segurança e o momento de lazer das pessoas que estão se divertindo durante o Carnaval”, frisou.

(*TV Vitória/Record TV)