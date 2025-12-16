Servidores receberão o pagamento do salário e do abono no próximo dia 23

O salário dos mais de 95 mil servidores do Poder Executivo do Estado, entre ativos e inativos, referente ao mês , será depositado no próximo dia .

Nessa mesma data, também será pago o abono salarial de R$ 2,5 mil aos profissionais ativos da Rede Estadual de Ensino e de R$ 1,2 mil aos demais servidores.

Os profissionais que fazem aniversário em dezembro, os celetistas e os que trabalham em regime de Designação Temporária (DT) também recebem o 13º salário neste mês.

