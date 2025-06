Servidores participam de curso sobre nova versão do Ales Digital

Criado em 2017, o projeto Ales Digital chega agora à sua versão 3.0. Desenvolvido com o objetivo de promover a digitalização e virtualização dos processos da Assembleia Legislativa (Ales), o projeto ganhou uma nova plataforma digital que promete entregar mais agilidade, eficiência e segurança na tramitação dos processos. Nesta terça (24) e quarta-feira (25) a Casa promove um curso de capacitação para servidores focado na nova versão.

O analista de processos Fernando Mendonça, que é o responsável por ministrar o curso, comparou a nova plataforma com uma linha de montagem de automóvel. De acordo com o especialista, os processos seguem um caminho ordenado, evitando o risco de que eles se percam no meio da tramitação.

“São desenhados exatamente os caminhos que eles (os processos) vão percorrer. Não existe como eu mandar para um outro setor, uma outra área. Por quê? Porque o fluxo está seguindo exatamente aquele caminho. Então, se ele sair da tarefa do setor A, ele vai para o setor B, porque não tem outro caminho para ir”, explicou.

“Então, ele vai seguir esse fluxo sempre. Com isso, traz mais agilidade, mais transparência e o processo não se perde como um todo, porque você sabe exatamente pra onde que ele está seguindo. Como se fosse um fluxo mesmo, um fluxo de automatização de um carro, pra você produzir um carro, você tem aquela linha de montagem ali que vai ser seguida”, comparou o especialista.

Modernização

A iniciativa é oferecida pela Escola do Legislativo, setor responsável por aperfeiçoar a qualificação contínua dos servidores da Ales. Para o diretor Sergio Majeski, o curso tem o objetivo de atualizar os servidores sobre a nova plataforma. “O sistema está sendo modernizado, a versão 3.0 tem por objetivo auxiliar os servidores da Assembleia para entenderem o funcionamento dessa nova versão, desse novo sistema, que vem para aperfeiçoar uma série de trabalhos aqui na Assembleia”, afirmou.

“Facilitar, por exemplo, a questão de protocolar processos, de acompanhamento de processos, acessar informação. É um sistema também mais seguro, mas esse curso é fundamental para que os servidores conheçam esse sistema, as suas finalidades, como funciona, de tal forma que a gente possa atender de uma forma mais significativa, tanto a população quanto os deputados”, complementou Majeski.

Servidores

Coordenador da Equipe do Painel Eletrônico, Luciano Barbosa foi um dos alunos que participou da primeira aula do curso. O servidor acredita que a atualização vai contribuir para a modernização da Casa. “A Ales, com essa transformação digital, precisa de programas que acompanhem essa ideia de otimizar os trabalhos” avaliou.

“A forma de se utilizar, de se otimizar, é usando um sistema compatível com as novas diretrizes da Casa. E essa nova versão do Ales Digital vai fazer com que os processos legislativos sejam mais rápidos, tenham melhor desempenho, consigam tramitar na Casa com mais facilidade, diminuindo a burocracia e aumentando a eficiência. Essa é a grande sacada desse curso, que é para poder agilizar e manter a Assembleia como ela é hoje, uma Assembleia totalmente digital”, acrescentou o coordenador.

O subdiretor de Sustentabilidade, Williman Andrade, lembrou o aspecto econômico e sustentável do projeto. “O Ales Digital é uma ferramenta que nos permitiu, até em nível de sustentabilidade, acabarmos com o papel já há um bom tempo. Então, isso torna o processo mais ágil, mais seguro, e dá uma transparência de todas as atividades que a gente faz internamente”, disse.

“Tanto para você tramitar um processo, para você elaborar um processo, tudo é marcado, é digitalizado, e você, através do Ales Digital, você consegue ter uma rapidez tanto na geração quanto na tramitação, até o final do processo”, finalizou o subdiretor.

Conforme a página de processo legislativo eletrônico da Ales, o potencial de economicidade do Ales Digital é de R$ 16.329.960 com 10.886.640 impressões economizadas e 1.088,66 árvores poupadas.

Conteúdo programático do curso :

Principais mudanças e melhorias em relação à versão anterior

Principais funcionalidades

Módulo de protocolo e peticionamento eletrônico: como iniciar e acompanhar processos

Consulta a documentos e processos: busca avançada e filtros

Acompanhamento de tramitação: visualização do status dos documentos e tempo real

Área do usuário: personalização e acesso a informações relevantes

Fonte: POLÍTICA ES