Servidores participam de curso de aperfeiçoamento sobre mediação online

​Os mediadores judiciais, servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, começaram, na última segunda-feira (11), um curso de aperfeiçoamento sobre a mediação online. A formação é promovida pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do TJES, em parceria com a Coordenadoria Emes – Cursos MASCs (Métodos adequados de Solução de Conflitos), e segue até o dia 20 de maio.

​Diante da recente necessidade da realização de mediações virtuais, devido às medidas de isolamento social recomendadaspelos órgãos de saúde diante da pandemia do novo coronavírus(Covid-19), a proposta do curso é apresentar o conteúdo de forma humanizada, com ferramentas que proporcionem um ambiente confortável para mediadores, partes e advogados.

​A desembargadora Janete Vargas Simões, supervisora do Nupemec, e a coordenadora Izabella Dalla Sily Casagrande agradeceram aos instrutores que dedicaram seu tempo, de forma totalmente gratuita, para que o treinamento acontecesse neste momento de afastamento social.

​O curso de aperfeiçoamento, que acontece por meio de plataforma de ensino a distância, foi desenvolvido pela instrutora de mediação judicial do CNJ e formadora de formadores da Enfam, Márcia Monteiro, que conduz o curso acompanhada dos convidados: Beatriz Arruda, que é mediadora privada certificada pelo ICFML; Diego El-Jaick, instrutor de mediação judicial pelo CNJ e mediador certificado pelo ICFML; Jaklane Almeida, instrutora de mediação judicial pelo CNJ, formadora de formadores pela Enfam e mediadora certificada pelo ICFML; e João Bernardo, psicólogo e facilitador de Círculos de Paz pelo TJES.

​Segundo a instrutora Márcia Monteiro, “o curso foi pensado e estruturado para dar o apoio aos mediadores judiciais nesta migração do atendimento presencial para o atendimento online nas mediações, percorrendo do autocuidado do mediador, atenção aos envolvidos, técnicas e ferramentas da mediação aplicadas no atendimento online à operacionalização da plataforma e aplicativo utilizado nas mediações online”, destacou.

Vitória, 13 de maio de 2020

