Servidores, estagiários e terceirizados são vacinados contra a Influenza no TJES

A vacinação aconteceu nesta quinta-feira (18/11) no Palácio da Justiça.

Nesta quinta-feira (18/11), a Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde (CSPS) do Tribunal de Justiça (TJES), em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), realizou, no prédio do TJES, aplicação de 114 doses da vacina contra a gripe (Influenza) em servidores, estagiários e funcionários terceirizados.

De acordo com a coordenadora da CSPS, Silvia Oppenheimer Pitanga Borges, trazer campanhas de vacinação para o TJES sempre foi um desejo da Coordenadoria. “Como neste ano a PMV lançou essa parceira com vários órgãos, tanto públicos quanto privados, nós fizemos o contato com a equipe responsável, que se disponibilizou em fazer a ação”, contou Silvia.

Foi observado que neste ano houve um movimento muito forte pela vacinação contra a Covid-19, o que fez com que as pessoas se esquecessem ou postergassem a vacina contra influenza. Por isso, a coordenadora da CSPS considerou a iniciativa muito importante, principalmente neste cenário pandêmico, pois, além desta vacina estar no calendário nacional de imunização e ser essencial se prevenir contra essa doença em todos os anos, vacinando contra gripe as pessoas evitam serem acometidas por sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19.

Para a servidora Lorena Alvarenga, que foi vacinada, a inciativa foi muito satisfatória. “Fornecer esse acesso dentro da estrutura da instituição é uma forma de viabilizar a segurança e a prevenção. É algo que poderia ser feito, inclusive, com outras vacinas, principalmente por conta da pandemia, pois assim evita aglomeração e, ainda a necessidade das pessoas terem que se deslocar através de transporte público”, disse ela, feliz pela campanha.

Vitória, 18 de novembro de 2021

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Thayná Bahia | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br