Servidores do Tribunal de Justiça participam de 3ª roda de conversa virtual nesta sexta-feira, 19

A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), por meio da Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde (CSPS), promoveu, nesta sexta-feira (19), a 12ª edição do projeto Roda de Conversa, iniciativa que busca incentivar o desenvolvimento de práticas saudáveis para o servidor do Poder Judiciário Estadual dentro de seu ambiente de trabalho. Essa foi a 3ª edição que ocorreu de forma virtual devido à pandemia do novo coronavírus.

Durante a reunião, os participantes discutiram como a arte, em suas diferentes formas, pode ser introduzida no atual contexto de isolamento social. Os idealizadores do projeto escolheram essa temática devido ao novo momento vivenciado pelas pessoas, em razão da pandemia de Covid-19.

Os servidores citaram a música, a produção de artesanato, a dança, séries e filmes, dentre outras atividades encontradas por eles como maneiras de relaxamento e descontração no tempo livre em casa. Cerca de 15 pessoas participaram desta edição, que aconteceu por meio de uma plataforma digital.

Desde que foi instituído o trabalho remoto, a equipe da CSPS tem aberto, mensalmente, um espaço de diálogo e reflexão com os trabalhadores sobre temas que contribuam para a promoção da saúde e qualidade de vida, frente à nova realidade.

Sobre o projeto Roda de Conversa

O Roda de Conversa é um projeto da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), por meio da Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde (CSPS), que tem por objetivo, além de promover a qualidade de vida do servidor, aperfeiçoar o relacionamento interpessoal nos diversos setores do Poder Judiciário Estadual, para assim criar um ambiente de trabalho agradável e produtivo a todos.

As rodas de conversa acontecem uma vez a cada mês e duram, em média, 1 hora e 30 minutos. Para participar, é necessário realizar a inscrição, pois cada encontro aborda um tema diferente. As vagas são limitadas.

19 de junho de 2020

