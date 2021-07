Servidores do Judiciário devem participar de capacitação no Processo Judicial Eletrônico

Os atos de convocação foram publicados pela Presidência do TJES no e-diário da última quinta feira (29).

No próximo mês de agosto, juízes, servidores e estagiários que atuam nas áreas infância e juventude, órfãos e sucessões, auditoria militar e acidentes de trabalho, das comarcas de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Itapemirim, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, deverão participar de capacitações sobre o Pje.

A primeira convocação é para o curso Introdução ao Pje, que acontecerá no dia 05 de agosto, das 13 às 18h, destinado aos servidores e estagiários que atuam nas Secretarias das unidades indicadas. Acesse aqui o ato na íntegra: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1180654

Já a segunda convocação é para o curso Implantação do PJe nas Varas Especializadas, que foi dividido em duas modalidades: Perfil Gabinete, com aula no dia 06 de agosto, destinada a juízes e servidores que atuam nos gabinete; e Perfil Secretaria, com aulas de 16 a 20 de agosto, destinada a chefes de secretaria, analistas, técnicos e estagiários. Acesse o ato na íntegra: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1180657

Os cursos são promovidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com apoio da Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes). As aulas serão ministradas remotamente, por meio de videoconferência com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito.

Antes do início das atividades, é importante conhecer: o manual de referência do PJe; o manual voltado para o usuário interno do PJe; a página dedicada ao PJe dentro do portal do TJES; e a página do PJe presente no portal do CNJ.

Após a capacitação, os participantes deverão ajudar a difundir o conteúdo, atuando como multiplicadores dos conhecimentos em suas unidades de atuação.

Vitória, 30 de julho de 2021

