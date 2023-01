Servidores do Executivo Estadual receberão o pagamento de janeiro nesta terça-feira (31)

O depósito do salário dos mais de 90 mil servidores do Poder Executivo do Estado, entre ativos e inativos, referente a janeiro, será efetuado nesta terça-feira (31).

Também será pago o adiantamento do 13º salário aos profissionais que fazem aniversário neste mês, com exceção dos celetistas e daqueles que trabalham em regime de Designação Temporária (DT), pois recebem em dezembro.

Novos servidores

O pagamento dos servidores ingressantes do último concurso público Seger/Sedu será realizado por meio de folha suplementar, com previsão para o próximo dia 10 de fevereiro.

