Servidores do CDPCOL realizam Operação Sorriso 2025 e doam 1.300 brinquedos em Colatina

Com espírito de solidariedade, empatia e compromisso social, servidores do Centro de Detenção Provisória de Colatina (CDPCOL) deram início ao projeto Operação Sorriso 2025, com a entrega de cerca de 1.300 brinquedos a estudantes da rede pública de ensino e entidades sociais do município.

A iniciativa tem como objetivo levar alegria, esperança e dignidade às crianças da rede pública de ensino, por meio da doação de brinquedos arrecadados pelos próprios servidores. Nesta edição de Natal, o projeto contou também a contribuição da Primeira Sessão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Colatina.

A ação contou com o engajamento voluntário de policiais penais e demais servidores da unidade. Nesta edição, o projeto atendeu diversas unidades escolares, beneficiando centenas de crianças das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Cleres Martins Moreira, Dr. Ubaldo Ramalhete, Godofredo Chaves Baião, Raul Gilberte, além das CEIM e CMEIs Jose Baião, Professora Cely Rocha, bem como entidades sociais da região, entre elas: Lar Irmã Scheilla, Lar Mater Christi e Centro de Acolhida do Bairro Bela Vista.

“Esta é a segunda edição do projeto, onde contamos com a contribuição dos servidores e demais parceiros, para levar mais do que brinquedos às crianças atendidas. Também entregamos carinho, atenção e a certeza de que cada criança foi lembrada e valorizada. Entendemos que pequenos gestos podem gerar grandes transformações, especialmente, quando feitos com o coração”, destacou o diretor CDPCOL, Adjalma Coffler.

