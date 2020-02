Servidores de Vila Velha e Vitória participam de treinamento sobre o uso de sistema administrativo

Atualmente, os procedimentos administrativos do Poder Judiciário Estadual tramitam no SEI, sistema que gera economia de tempo e recursos públicos.

Servidores do Fórum de Vila Velha participaram, na última terça-feira (18), de um treinamento sobre o Sistema Eletrônico de Informação (SEI), onde tramitam os procedimentos e processos administrativos do Poder Judiciário Estadual.

A convocação, disponibilizada no Diário da Justiça, foi feita a pedido da gestão do Fórum de Vila Velha, que percebeu a necessidade de aprimorar as habilidades dos servidores que atuam no Juízo para uso do sistema, diante da obrigatoriedade do SEI para os requerimentos administrativos, entre eles a comunicação de férias dos próprios servidores.

Após a divulgação do curso, servidores do Fórum de Vitória e do Tribunal de Justiça também manifestaram interesse em participar e agregaram valor ao grupo do Juízo de Vila Velha por meio da troca de experiências.

Foi em agosto do último ano, que a utilização do sistema passou a ser exigida para os requerimentos e expedientes administrativos em toda a 1ª instância, por meio do Ato Normativo nº 106/2019. Na 2ª instância já havia a obrigatoriedade desde março de 2019. Desde então, documentos como ofícios, requerimentos, diárias, certidões, seleção de estagiários, entre outros, passaram a ser enviados pelo SEI, gerando economia de tempo e recursos públicos.

A regulamentação ocorreu após um período de uso facultativo do sistema e a capacitação de mais de 600 servidores, que aconteceu de março a julho de 2019, em 10 regiões do estado. Os cursos foram ministrados pelo instrutor e gestor do SEI, Fábio Buaiz de Lima, que continua realizando os treinamentos conforme as necessidades do Poder Judiciário.

Saiba mais O SEI é um software de gestão de processos administrativos que possibilita a tramitação virtual de expedientes, desde a criação, edição, assinatura, até o armazenamento. Assim, o sistema acaba com a limitação física do papel e proporciona agilidade nos procedimentos, economia de dinheiro público e transparência administrativa. O acesso ao Sistema Eletrônico de Informação está disponível através do site do Tribunal de Justiça Estadual (www.tjes.jus.br), no link SEI do menu principal da página inicial do endereço. Além do acesso ao sistema, os servidores vão encontrar na página todo conteúdo necessário para se capacitarem, como links para cursos e treinamentos, manuais, boas práticas e as dúvidas mais comuns.

Vitória, 21 de fevereiro de 2020

