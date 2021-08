Servidores da Reserva Biológica Duas Bocas participam de treinamento de pilotagem de drones

Os servidores do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) que atuam na Reserva Biológica (Rebio) Duas Bocas, em Cariacica, estão participando, nesta quinta-feira (05) e sexta-feira (06), de um treinamento sobre Legislação e Pilotagem de Drones. Além dos servidores do Iema, participam também técnicos do Instituto Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), da Prefeitura de Cariacica e da Polícia Militar Ambiental.

O drone seré utilizado no monitoramento e fiscalização de toda a área da Rebio. “Esse grupo foi selecionado para participar, pois são todos parceiros na fiscalização de áreas florestais e atuamos em conjunto na fiscalização da região da Reserva”, explica o gestor da Unidade de Conservação, Fabiano Zamprogno Novelli.

O equipamento a ser usado no trabalho de fiscalização e monitoramento foi adquirido pela Vale, como parte do acordo de cooperação técnica assinado com o Iema, para apoio nas atividades de proteção ecossistêmica de Unidades de Conservação (UCs) de proteção integral. Além da Rebio, o acordo também contempla o Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast), que fica em Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e Muqui.

O acordo tem vigência de cinco anos, período no qual os mais de 13 mil hectares, somando-se as áreas das duas unidades, serão beneficiados com investimentos de cerca de R$ 6,2 milhões. Serão, em média, R$ 1,3 milhão por ano, sendo cerca de R$ 1 milhão aportados no Monast e R$ 300 mil na Rebio.

Os valores, oriundos da empresa, serão investidos gradualmente na proteção da biodiversidade das UCs, para garantir a disponibilidade dos recursos necessários (material e pessoal) para a prevenção e combate aos incidentes; garantir equipes preparadas para atendimento aos diversos cenários possíveis; resguardar a floresta da exploração predatória e realizar ações de prevenção e combate à caça, ao roubo de madeira, à coleta de recursos botânicos e à ocorrência de incêndios.

