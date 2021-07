Servidora do TJES fala sobre conciliação para futuros guardas municipais de Cariacica

Luciana Fernandes ensinou técnicas de abordagem pacificadora e leitura corporal, que poderão ser utilizadas pelos formandos em seu dia a dia profissional.

A chefe de conciliação do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública (1º JECRIM) de Cariacica, Luciana Fernandes, participou esta semana do primeiro Curso de Formação de Guardas Municipais de Cariacica.

A servidora do Poder Judiciário do Espírito Santo falou para os 50 futuros agentes sobre a prática vivenciada nos Juizados Especiais Criminais e as demandas que mais chegam à Justiça, pois, possivelmente, serão as infrações que mais vão se deparar no exercício de suas funções, como ameaça, lesão corporal, calúnia, injúria, difamação, desacato, desobediência, resistência, abuso de autoridade e uso de drogas.

Diante deste diagnóstico, Luciana ensinou técnicas de abordagem pacificadora e leitura corporal, que poderão ser utilizadas pelos formandos em seu dia a dia profissional. Além disso, a convidada contou aos guardas municipais um pouco de sua experiência como conciliadora, trabalho no qual utiliza método de solução de conflitos em que as partes participam ativamente da construção de uma melhor solução para os seus problemas.

A busca da solução de conflitos de forma consensual entre as partes faz parte da política de pacificação social desenvolvida pelo Poder Judiciário, que atende à Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao Novo Código de Processo Civil e à Lei de Mediação.

