Serviços crescem 0,7% em agosto, quarta alta consecutiva

O setor de serviços cresceu 0,7% em agosto, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este é o quarto resultado positivo seguido.

Agora, o setor opera 10,1% acima do nível pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Além disso, o índice está apenas 0,9% abaixo do maior patamar da série histórica, de novembro de 2014.

“O setor de serviços vem avançando há quatro meses seguidos. A última vez que isso havia acontecido foi no ano passado, quando chegamos a cinco meses no campo positivo entre abril e agosto. No mês anterior, o setor estava 1,5% abaixo do pico da série e, em agosto, ele se aproxima ainda mais, ficando no ponto mais próximo desse nível desde novembro de 2014”, explica o analista da pesquisa, Luiz Almeida.

Em agosto, três das cinco atividades pesquisadas tiveram avanço. A área de informação e comunicação subiu 0,6%, os serviços prestados às famílias subiram 1% e outros serviços subiram 6,7%. Já transportes recuaram 0,2% em agosto, enquanto os serviços profissionais, administrativos e complementares ficaram estáveis.

Em relação a agosto do ano passado, o volume do setor de serviços cresceu 8%. Esta é a 18ª taxa positiva seguida nesse indicador.





