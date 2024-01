Serviços ao cidadão na Ales têm horário especial

Nesta segunda-feira (8) o Espaço Assembleia Cidadã, que oferece vários serviços à população capixaba, voltou a ter atendimento presencial no Palácio Domingos Martins, sede da Assembleia Legislativa (Ales). Contudo, até o final deste mês de janeiro, o público será atendido em horário especial: das 13 às 18 horas.

Com a retomada das atividades, muitas pessoas vieram à sede do Legislativo estadual em busca dos serviços. É o caso de Jeane Moraes Lourenço, que perdeu os documentos e veio tirar a segunda via da carteira de identidade na Assembleia. “Perdi os documentos e fiz boletim de ocorrência. Nas últimas duas semanas tentei agendar em Vila Velha, onde moro, mas acabei conseguindo apenas aqui”, disse.

De acordo com o perito oficial criminal Victor Comeira, responsável pelo Posto de Identificação Civil, durante o período em que a Assembleia esteve fechada para a realização de obras o serviço não parou, mas foi transferido para a central, também em Vitória. Ele ainda falou que o movimento estava elevado, com muitas pessoas vindo buscar a identidade já pronta.

Serviços

Localizado no térreo da Casa, o Espaço Assembleia Cidadã, além da emissão de identidade, ainda oferece os seguintes serviços: Biblioteca, Centro de Memória, Delegacia de Defesa do Consumidor, Defensoria Pública, Procon Assembleia e Procuradoria Especial da Mulher.

Saiba mais sobre os serviços da Assembleia Cidadã

O horário especial de funcionamento da Ales foi estabelecido no final do ano passado pela administração da Casa em função de obras que estão sendo realizadas no prédio do Legislativo estadual.

Fonte: POLÍTICA ES