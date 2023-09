Serviço militar: Ales aprova programa de empregabilidade

Foi aprovado, na sessão ordinária híbrida desta quarta-feira (27), o Programa de Empregabilidade e Qualificação dos Egressos do Serviço Militar Obrigatório. Assinada por Lucas Polese (PL), a matéria tramitava em regime de urgência e recebeu parecer favorável nas comissões de Justiça, Direitos Humanos, Segurança e Finanças.

O Projeto de Lei (PL) 784/2023 foi acatado com emenda oral apresentada pelo autor. A alteração sugere que aos egressos do serviço militar obrigatório seja concedida certificação profissional para atestar as habilidades e competências aprendidas durante o período em questão. O deputado defendeu a medida para facilitar o acesso dos jovens ao mercado.

Como recebeu emenda, a proposição terá a redação final votada pela Comissão de Justiça antes de ser remetida para análise do Poder Executivo.

Mais aprovações

Outros dois projetos foram acatados. O PL 176/2020, de Raquel Lessa (PP), concede a Pancas o título de Capital Estadual do Esporte Radical. Já o PL 370/2023, protocolado por Sergio Meneguelli (Republicanos), confere a Itapemirim o título de Capital Estadual do Atum e do Dourado.

As demais matérias que tramitam em urgência não tiveram parecer, tendo sendo mantidos os prazos regimentais para apresentação dos relatórios.

Confira como ficou a Ordem do Dia

1. PL 623/2023, do deputado Capitão Assumção, cria o Programa “Alerta Araceli”, que obriga o poder público a emitir alerta emergencial para dispor sobre providências relativas ao rapto, sequestro ou desaparecimento de criança ou adolescente. Prazo regimental;

2. PL 433/2023, do deputado Denninho Silva, obriga a divulgação de alerta sobre injúria racial em eventos esportivos. Prazo regimental;

3. PL 176/2020, da deputada Raquel Lessa, denomina Pancas a Capital Estadual do Esporte Radical. Aprovado;

4. PL 370/2023, do deputado Sergio Meneguelli, confere ao município de Itapemirim o Título de Capital Estadual do Atum e do Dourado. Aprovado;

5. PL 784/2023, do deputado Lucas Polese, institui o Programa de Empregabilidade e Qualificação dos Egressos do Serviço Militar Obrigatório. Aprovado;

6. PL 741/2023, oriundo da Mensagem Governamental nº 445/2023, que introduz alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, e dispõe sobre o ICMS, que visa introduzir na legislação tributária deste Estado alteração na contagem dos prazos processuais, passando a serem contados em dias úteis. Prazo regimental;

7. PL 745/2023, oriundo da Mensagem Governamental nº 446/2023, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município Ponto Belo/ES. Prazo regimental;

8. PL 765/2023, oriundo da Mensagem Governamental nº 519/2023, que objetiva a autorização de abertura de Crédito Especial no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em favor da Sedu, visando incluir no orçamento vigente a ação reforma, ampliação e manutenção da Fames. Prazo regimental.

