Serviço de carro por assinatura da VW inclui Virtus e novas versões de T-Cross

Divulgação Volkswagen Virtus agora está disponível com contrato de 12 meses, sempre com motor 1.0 turbo, de três ciindros





O serviço de carro por assinatura Volkswagen Sign&Drive agora incorpora o sedã Virtus Highline e também duas novas versões do T-Cross, que se somam a uma lista que inclui também o SUV médio Tiguan Comfortline.





Os versões Comfortline e Highline do T-Cross entram no portfólio do Volkswagen Sign&Drive para atender à demanda pelo SUV compacto. Segundo a Volkswagen, a versão 200 TSI , oferecida no lançamento do serviço no início de novembro, se esgotou nos dias seguintes ao lançamento do programa.

Disponível atualmente apenas no Estado de São Paulo, o programa VW Sign&Drive pode ser contratado na concessionária ou de forma digital, no site da montadora, fazendo todo o processo de escolha do plano, do modelo e da cor do veículo, além do envio de documentação pela internet. Na negociação virtual, apenas a retirada do carro precisa ser feita na concessionária.

Divulgação VW T-Cross 2021 está disponível no plano de assinatura da VW com parcelas mensais a partir de R$ 1.999





Estão inclusos na assinatura os gastos com a documentação (IPVA, licenciamento e emplacamento), seguro, manutenção preventiva e uma franquia de 1.800 km para rodar por mês.

O T-Cross Comfortline está disponível nas cores Branco Puro, Preto Ninja, Cinza Platinum ou Azul Norway, enquanto o Highline pode ser “assinado” nas cores Branco Puro, Preto Ninja e Cinza Platinum. O Virtus Highline pode ser pedido em Branco Cristal, Preto Ninja e Cinza Platinum. Já o Tiguan Comfortline pode ser Branco, Prata Pyrit e Preto Mystic.

Divulgação VW Tiguan: SUV médio também entra nos planos por assinatura da marca, que inclui custos como seguro e documentação





Os T-Cross e o Virtus estão disponíveis em contratos de 12 meses. Já para o Tiguan Comfortline , o prazo contratual é de 24 meses. Ao final dos 12 ou 24 meses, o concessionário pode oferecer um novo contrato de assinatura para o cliente do serviço.

O programa Volkswagen Sign&Drive é desenvolvido em parceria com a Assobrav e com a Fleet Solutions Brasil, empresa da Volkswagen Financial Services que atua na terceirização e gestão de frotas. Esta fase piloto do programa tem duração até o fim dos estoques. Confira abaixo a tabela de preços:

T-Cross Comfortline 1.0 200 TSI AT (branco, preto, cinza ou azul) a partir de R$ 1.999 no plano de 12 meses

– T-Cross Highline 1.4 250 TSI AT (branco, preto, cinza) a partir de R$ 2.299 no plano de 12 meses

– Virtus Hihgline 1.0 200 TSI AT (branco, preto, cinza) a partir de R$ 2.099 no plano de 12 meses

– Tiguan Comfortline nas cores branco, prata pyrit e preto mystic a partir de R$ 3.659/mês no plano de 24 meses.