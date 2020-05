Servente de pedreiro faz sucesso no Instagram e vira modelo

Francisco Albuquerque , de Campo Largo (PR), começou a ajudar o seu padrasto nas obras quando ainda tinha 15 anos, mas sempre sonhou com as passarelas. As fotos que o servente de pedreiro passou a postar no seu Instagram começaram a chamar atenção pela sua beleza.

Neste ano, a tão sonhada carreira como modelo parece estar próxima. É que Francisco conseguiu um contrato com uma agência de modelos local e chegou a posar para alguns ensaios fotográficos. No ano passado, ele foi selecionado para um reality show chamado “Curitiba Top Model” sobre a trajetória de modelos que sonham com o sucesso na carreira.

“Fui selecionado entre mais de mil candidatos. É uma oportunidade incrível. Será a chance de me tornar um modelo internacional”, argumenta Francisco. “A produção do programa, no entanto, foi interrompida em função da pandemia”, disse em entrevista divulgada nesta quarta-feira (13) pela revista Vogue .

Enquanto espera a grande chance, Francisco compartilha sua história de vida nas redes sociais para seus seguidores no Instagram. Em sua conta na rede social (@pedreiromodel), o paranaense posta diversas fotos super bem produzidas e mostra que segue trabalhando firme para conquistar o seu sonho.

“Eu mostro minha trajetória para inspirar outras pessoas com o que aprendi no caminho. Também uso [as redes sociais] para me divertir. Neste ano, porém, estou usando as plataformas como ferramenta de trabalho”, disse na entrevista.

Por enquanto, por causa da pandemia, a carreira de modelo de Francisco segue nas redes sociais. “Tive de interromper meu sonho de ser modelo por enquanto porque os trabalhos de modelo e ator foram cancelados. Eles já eram poucos e, agora, com a pandemia, estão ainda mais escassos. Enquanto isso, sigo como servente de pedreiro por escolha e necessidade”.

Por lá, o ex-servente de pedreiro ainda mostra que, mesmo com a fama vindo, ele não esquecerá das suas origens. No Dia das Mães, ele inclusive escreveu um longo texto agradecendo sua família. “Empilhando tijolos pra chegar na lua…”, disse.