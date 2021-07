Sertanejo Tiago faz cirurgia de aumento peniano; mas, afinal, tamanho é documento?

Na última terça-feira (6) o cantor Tiago, da dupla com Hugo, passou por uma cirurgia no mínimo curiosa. Ele decidiu fazer uma faloplastia, cirurgia de aumento peniano.

A decisão do cantor não tem relação com uma insatisfação com seu membro, de acordo com uma entrevista a Hugo Gloss. “Sempre fui satisfeito. Mas se você tem 1 milhão na sua conta, e tem a oportunidade de dentro de uma honestidade, conseguir ter três… há algum problema nisso?! Um golinho a mais não vai fazer mal pra ninguém! É só um detalhe para que eu me sinta melhor, para eu ter novas sensações e descobrir como é isso”.

No Brasil, não existem muitas clínicas ou médicos capacitados para fazer este procedimento. A Transgender Center Brazil, clínica onde o cantor fez o procedimento, é uma das poucas. Em uma entrevista para a revista Versar, o doutor Cláudio Eduardo, que trabalha na área, explicou o procedimento:

“No procedimento atuamos em três associações: A primeira, voltada para quem quer ganhar comprimento, é a cirurgia de liberação do ligamento suspensor do pênis. Essa estrutura liga o corpo do pênis ao púbis e, ao ser seccionada, faz com que o membro ganhe projeção. A segunda é ganho de pele na região e por fim trabalhamos na circunferência, onde tiramos gordura abdominal e injetamos no órgão, aumentando a espessura”.

O aumento peniano é um dos dois objetivos da cirurgia. A principal é a reconstrução do membro em casos que o paciente pede parte do órgão por doença ou acidente. Já o procedimento de aumento peniano é considerado experimental, já que não há comprovação científica. Ainda assim, quando feito para este objetivo, o procedimento pode garantir um aumento de 3 a 5 centímetros de acordo com o médico.

Mas, afinal, tamanho é documento?

O tamanho do pênis costuma causar questionamento entre os homens. É grande ou pequeno, grosso ou fino? Eles se preocupam muito com isso — muitas vezes bem mais que as mulheres — e chegam até a encarar procedimentos, tratamentos ou produtos que prometem alguns centímetros a mais para melhorar a autoestima.

A média mundial de tamanho peniano é de 13 cm em ereção. Já os micropênis são definidos pelos médicos como aqueles que têm 7 cm ou menos. Eles crescem durante a puberdade e estacionam por volta dos 18 anos. A partir daí, é preciso lidar com o que se tem.

Agora, se a dúvida que fica é se o tamanho é documento na hora com o sexo com uma mulher, a resposta simples é: Não! Isso porque o ponto principal do prazer feminino é o clitóris, que fica no alto da vulva. Já no canal vaginal, são os primeiros 3 cm, ali na entradinha, onde a mulher mais sente prazer. No restante do canal vaginal, quanto mais fundo, menos terminações nervosas a mulher tem e por isso tende a sentir menos prazer.

Portanto, se a sua preocupação é o prazer da parceira na hora do sexo, aposte no que você tem aí embaixo e aprimore seus talentos com a boca e com os dedos, que podem ajudar nos estímulos durante o sexo, que vai ser sucesso.