Sertanejo Thiago Costa recebe alta da UTI uma semana após acidente

Thiago Costa recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) uma semana após acidente entre moto aquática e lancha. Segundo a assessoria do sertanejo, ele foi para um quarto do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, região metropolitana de Belém na quinta-feira (18) e está acompanhado da mulher.





O artista sofreu uma fratura na perna e fraturou o antebraço após ser atingido por uma lancha enquanto estava em uma moto aquática. O acidente está sendo investigado pela Marinha.

O sertanejo passou por uma cirurgia há uma semana e estava na UTI, consciente e estável. Na quarta-feira (17), ele fez um cirurgia no braço e na quinta (18) ele já respirava sem auxílio de oxigênio. Na internação, amigos e familiares mobilizaram fãs para doar sangue tipo A+ para o artista e repor o estoque do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa).

“Ele ficou feliz e emocionado com tantas doações de sangue”, informou a assessoria para a Globo.