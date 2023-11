Serra realiza cerimônia de adesão ao programa ES Inteligente

Nessa segunda-feira (06), o Município da Serra assinou o acordo de cooperação técnica formalizando a adesão ao programa ES Inteligente. O Programa tem por objetivo assessorar os municípios capixabas em contratações de alto desempenho em infraestrutura no formato de Parcerias Público-Privadas (PPP), tendo o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC) como agentes estruturadores.

A cerimônia de assinatura contou com a presença do prefeito da cidade, Sérgio Vidigal, assessorado pelos secretários de pastas estratégicas municipais. Também participaram o diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro e equipe técnica. O município formaliza assim o seu compromisso com o desenvolvimento de projetos relacionados ao eixo de Resíduos Sólidos Urbanos dentro do programa ES Inteligente. Além disso, houve a assinatura de um protocolo de intenções voltado para a criação de produtos destinados a estudos em mobilidade urbana.

O diretor do Bandes enfatiza que o serviço prestado à gestão municipal permite a ampliação de serviços públicos para população.

“O Programa ES Inteligente é um forte aliado na modernização da gestão pública através da adoção de práticas ESG (Environmental, Social and Governance), com um olhar atento para pautas sustentáveis, que estejam em sintonia com a agenda de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos momentos de tomadas de decisões e melhorias em infraestrutura. Com a cooperação técnica firmada entre as instituições, as equipes técnicas do Bandes e do IPGC desenvolverão modelagens de projetos que considerem as características e as necessidades do município com foco na gestão de resíduos sólidos urbanos. Este trabalho resulta, inevitavelmente, em bons resultados para a qualidade da população local, com serviços de qualidade prestados e eficiência na gestão dos recursos públicos”, destaca Navarro.

Com o convênio, há projeção de maior agilidade no processo para disponibilizar serviços para população do município por meio de uma concessão pública ou parceria público privada, com um ganho de modernização de sua infraestrutura, e principalmente garantindo melhoria na qualidade de vida da população serrana.

O prefeito Sérgio Vidigal destacou a relevância deste projeto para a Serra e os munícipes. “Um dos objetivos registrados no nosso plano de governo é transformar a Serra numa cidade cada vez mais inteligente, boa para viver, empreender e também visitar. Acredito que esse é o caminho, trabalhar em ações conjuntas que além de melhorar o ambiente de negócios, possam fomentar o desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade de vida dos moradores da nossa cidade”, afirma Vidigal.

Com a adesão da Serra ao ES Inteligente, o Bandes e o IPGC darão suporte ao município para implantação do projeto, como estudos de viabilidade técnica, econômica, jurídica e ambiental (EVTEJA) para fundamentar a contratação dos projetos.

Recapitulando os conceitos

Smart city, ou cidade inteligente, é o conceito que define e descreve municípios autossustentáveis capazes de oferecer um conjunto de elementos essenciais para permitir que as cidades e suas populações acompanhem o ritmo das mudanças e avanços tecnológicos em todo o mundo. Nesse contexto, a inovação, a sustentabilidade, a segurança, a acessibilidade e a infraestrutura são elementos fundamentais para a construção e progresso de uma cidade inteligente.

Para preparar uma cidade para o futuro, é crucial realizar determinadas obras, incluindo a implementação de miniusinas solares, infraestrutura de telecomunicações, iluminação pública e aprimoramento dos sistemas de água e tratamento de esgoto. Esses projetos representam os primeiros passos essenciais, e no Espírito Santo, os municípios capixabas podem contar com o programa ES Inteligente para agilizar e otimizar todo o processo.

Conheça o programa

Em atividade desde 2020, o ES Inteligente abrange estruturação de projetos de cidades inteligentes e de saneamento básico para as cidades do estado do Espírito Santo. Basta que o município faça sua adesão ao Programa para que seja iniciada a execução de um plano de trabalho em ações sinérgicas do Bandes, IPGC e município.

Segundo o coordenador do Núcleo de Gestão de Concessões e Parcerias, Vilker Zucolotto Pessin, o Programa ES Inteligente oferece assessoria completa aos municípios para a estruturação de projetos de infraestrutura em áreas cruciais, com excelentes modelagens nas frentes de cidades inteligentes e saneamento básico.

“Por meio do Bandes e IPGC, os municípios recebem suporte gratuito na elaboração de projetos complexos, abrangendo a modernização da iluminação pública, implementação de usinas solares para atender às demandas energéticas locais, infraestrutura de telecomunicações, videomonitoramento da cidade, wi-fi público, soluções amplas em resíduos sólidos urbanos, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Essa abordagem integrada visa promover o desenvolvimento sustentável, fortalecendo a conectividade, a sustentabilidade e a segurança das comunidades, elementos essenciais para enfrentar os desafios atuais e futuros”, explica.

