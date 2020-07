Serra pede foro privilegiado em inquérito sobre caixa 2 em campanha de 2014

Lula Marques/Agência PT – 28.9.17 Senador José Serra (PSDB-SP) é alvo de investigações sobre caixa 2.

A defesa do senador José Serra (PSDB-SP) pediram foro privilegiado para o tucano no inquérito que investiga caixa 2 na campanha eleitoral do senador em 2014. O pedido foi feito na última quinta-feira (23) e alegava que o caso deveria ser enviado à Corte.

No pedido, os advogados do tucano afirmam que o inquérito que investiga e corre contra ele na 1ª Vara da Justiça Eleitoral de São Paulo investiga fatos que não estão ligados à campanha de 2014 e se relacionam com o mandato no Senado. Por isso, o inquérito deve ser suspenso e enviado para o STF.

“As passagens da representação policial escancaram que a finalidade da investigação em curso contra José Serra vai muito além do que o período das eleições de 2014 ao Senado Federal, contemplando também fatos diretamente praticados no desempenho de sua atual função como membro do Congresso Nacional”, diz a defesa do senador, que continua:

“É inadmissível que uma investigação contra um Senador da República por fatos alegadamente praticados no mandato em curso e a ele relacionados seja subtraída do controle desse Supremo Tribunal Federal”.

O relator do pedido no STF será o ministro Gilmar Mendes. Ele foi sorteado para apreciar o pedido de defesa do senador tucano. Depois de ter sido alvo de operação da polícia, Serra disse que foi “surpreendido” pela investigação e que desconhece as acusações.