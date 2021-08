Serra é diagnosticado com doença de Parkinson e se afasta do Senado

Reprodução Investigação é sobre suposto caixa 2 na campanha de Serra ao Senado









O senador José Serra (PSDB-SP) emitiu uma nota oficial, nesta terça-feira (10), para dizer que está se afastando do cargo pelos próximos quatro meses.

O motivo é um tratamento médico, já que, após avaliações neurológicas, Serra foi diagnosticado com doença de Parkinson em estágio inicial, “o que requer um período de adaptação à medicação, que também vai tratar do seu distúrbio do sono”, diz o texto publicado nas redes do senador.

Ainda de acordo com a assessoria do parlamentar, ele se encontra em bom estado de saúde, “mas optou pelo afastamento para que o seu suplente, José Aníbal, possa assumir, sem que a cadeira de senador por São Paulo fique vazia”.





A decisão, segue a nota, “também evitará eventuais paralisações no andamento dos projetos em favor do país”.