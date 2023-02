Serra: deputado denuncia qualidade da água

Durante fase de discursos em sessão da Assembleia Legislativa (Ales) nesta segunda-feira (27), no Plenário Dirceu Cardoso, os parlamentares abordaram a qualidade da água na Serra, o aumento da violência na Grande Vitória, a campanha contra a fome e questões referentes aos direitos humanos e à segurança.

O deputado Alexandre Xambinho (PSC) cobrou solução da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) para a água suja que, conforme denunciou, está chegando às torneiras das residências da Serra, principalmente do Bairro Serra Dourada. Os casos de diarreia crescem em 137% nos últimos dias, segundo o jornal Tempo Novo, citado por Xambinho, supostamente por causa do consumo de água imprópria. Ele cobrou solução e explicações por parte do presidente da Cesan, Munir Abud.

Xambinho informou que convidou o presidente da concessionária para apresentar as explicações na reunião da Comissão de Infraestrutura, na segunda-feira (6). Ele reconheceu que há um investimento no abastecimento, mas, apesar disso, há esse problema.

“A gente sabe que tem investimento do governo estadual na Cesan, na estação de tratamento de água. Mas, isso é um caso do futuro. Sempre existiu tratamento de água, mas nunca a água chegou tão suja como tem chegado agora”, reiterou o deputado.

Campanha da Fraternidade

O deputado João Coser (PT) comentou o lançamento da Campanha da Fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB): “Fraternidade e Fome: Dai-lhes vós mesmos de comer”. Lembrou que em 2014 a ONU anunciou que o Brasil estava fora do mapa da fome no mundo. Entretanto, neste momento, o Brasil voltou a sofrer com o problema, lamentou.

“Hoje, nós temos no Brasil 33 milhões de irmãos nossos passando fome. Fruto de irresponsabilidade, falta de compromisso dos governantes, particularmente dos governantes da República, mas que compromete naturalmente as políticas públicas dos estados e dos municípios. É uma realidade que envergonha muito, revolta, por tudo aquilo que foi feito no Brasil. No ano de 2014, a ONU anunciou que o Brasil estava fora do mapa da fome”, lembrou Coser.

Por fim, o parlamentar pediu publicamente que a Prefeitura de Vitória reinstale os restaurantes populares para oferecer refeições nutricionalmente adequadas a preços acessíveis à população.

Crescimento da violência

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) fez comentários sobre a violência no mês de fevereiro no Espírito Santo. De acordo com o deputado, até o último domingo (26), já aconteceram 80 assassinatos na Grande Vitória. Um acréscimo de 16% em relação ao mesmo período de 2022.

Nos dois meses deste ano, em Vitória, já aconteceram 15 homicídios (no mesmo período do ano passado foram oito ocorrências); em Cariacica, 26 crimes (em 2022, 22 casos); na Serra, 20 (em 2022, 15 casos). Já em Vila Velha, foram 26 homicídios, bem menos que em 2022, quando aconteceram 39 assassinatos no mesmo período.

O deputado atribui esse aumento da violência ao tráfico de entorpecentes. Para combater tal situação, ele reivindica tratamento interdisciplinar junto aos jovens, apesar do trabalho que o governo do Estado vem desenvolvendo. Por outro lado, lembrou que desde o início de sua atuação parlamentar, em 2019, alerta sobre a situação da Polícia Civil e da Polícia Militar, que necessitam de mais contingentes, melhores salários e equipamentos, começando por mais delegacias.

“Precisamos nossos policiais valorizados, da recomposição dos quadros da Segurança Pública e policiais eficientes”, reiterou o deputado.

Obras paradas

Críticas à suposta burocracia do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) foram feitas na tribuna pelo deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), por causa da demora em aprovar os projetos. Ele deu como exemplo as obras de pavimentação de Barra de São Francisco a Santa Luzia e de Santa Luzia a Mantenópolis. De acordo com ele, já há recurso destinado para a obra, com ordem de serviço autorizada, mas o Iema coloca condicionantes praticamente impossíveis de serem cumpridas.

“Parece que [o Iema] é inimigo dos empreendedores. É importante preservar o meio ambiente, mas o Iema tem de trabalhar em consonância com o bicho homem, o ser humano. Ele não se importa com as consequências da burocracia que colocam ao desenvolvimento do estado”, protestou o deputado.

Direitos Humanos

Vários deputados também subiram à tribuna para abordar assuntos ligados à segurança e aos direitos humanos. O deputado Coronel Weliton (PTB) fez críticas à implantação de câmeras no uniforme de policiais militares. Também reivindicou investimentos do governo do Estado para Nova Almeida, que fica no município da Serra.

O deputado Callegari (PL) reforçou as críticas à implantação das câmeras nos uniformes, e informou que vai apresentar proposta de decreto legislativo (PDL) para anular a decisão do governo do Estado.

Já Lucas Polese (PL) protestou contra o processo de composição da Comissão dos Direitos Humanos. Tanto ele quanto o correligionário deputado Capitão Assumção, disputam a vaga com os deputados João Coser e Iriny Lopes, ambos do PT, e Camila Valadão (Psol).

Fonte: Assembléia Legislativa do ES