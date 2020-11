Reprodução: Alto Astral Séries curtas: 10 opções para começar e terminar em um final de semana

Nem todo mundo tem tempo ou paciência para acompanhar episódios longos e diversas temporadas, certo? Isso quando a história não se estende por anos e o enredo deixa de ser o mesmo do início… Se você conseguiu se identificar com essa descrição, então com certeza deve amar séries curtas , daquelas que consegue terminar em dois dias no máximo.

Em meio a tantas opções nos catálogos das plataformas de streaming , pode ser difícil encontrar seriados com um enredo que te agrade ou que sejam realmente mais rápidos de assistir. Pensando nisso, listamos algumas tramas de diversos gêneros que fazem sucesso entre todos os públicos. Escolha a sua e dê o play agora mesmo!

Dicas de séries curtas para assistir ainda hoje

Emily em Paris

Para quem ama moda e comédias românticas, “Emily em Paris” é a escolha certa. Ela conta a história de uma jovem de Chicago que se muda para Paris após receber um convite para trabalhar em uma empresa de marketing. No entanto, acostumar-se com as tradições francesas não será uma tarefa fácil, ainda mais quando a chefe não vai com a sua cara. A série tem uma temporada e está disponível na Netflix.

The Get Down

Foto: Divulgação/Netflix

Ambientada em Nova York durante o ano de 1977, “The Get Down” está disponível na Netflix e conta a história de como, à beira das ruínas e da falência, a grande metrópole deu origem a um novo movimento musical no Bronx, focado nos jovens negros e de minorias que são marginalizados. Entre o surgimento do hip-hop e os últimos dias da Disco Music, a história se costura ao redor das vidas dos moradores da região e de sua relação com arte, música, dança, latas de spray, política, religião e Manhattan.

Eu Nunca…

Sabemos que a adolescência não é uma fase fácil e pode ser ainda mais difícil se você mora nos Estados Unidos, mas vem de uma família indiana com costumes bem diferentes dos norte-americanos. Após um acidente traumático, a jovem Devi decide que quer mudar completamente de vida e bola um plano para se tornar popular no colégio. No entanto, isso vai acabar colocando em risco sua relação com a mãe e com as amigas. “Eu Nunca…” possui apenas 10 episódios curtos e está disponível na Netflix.

Fleabag

Foto: Divulgação/Amazon Prime

Essa série conta a história de uma jovem adulta britânica lidando com problemas de relacionamento, frustração sexual e profissional e conflitos familiares; tudo isso de uma forma cômica. Além disso, ela ainda tem que aguentar todo o caos após a morte de sua melhor amiga. “Fleabag” é uma das séries curtas mais aclamadas dos últimos anos, com várias premiações, e está disponível no Amazon Prime Video .

A Maldição da Residência Bly

Se você adora séries curtas com um pouco de suspense e terror, com certeza irá amar “A Maldição da Residência Bly”, uma das mais recentes produções da Netflix. Ela acompanha a vida de Dani, uma jovem americana que se muda para a Inglaterra para trabalhar como babá de dois irmãos que moram em uma imensa mansão mal-assombrada, no interior do país.

Chernobyl

Foto: Divulgação/HBO Go

Disponível no HBO Go, “Chernobyl” conta a história da explosão que aconteceu na Usina Nuclear que dá nome ao título. Em 1986, na Ucrânia, o acidente dizimou dezenas de pessoas e acabou por se tornar o maior desastre nuclear do planeta. Enquanto o mundo lamentava o ocorrido, o cientista Valery Legasov, a física Ulana Khomyuk e o vice-presidente do Conselho de Ministros Boris Shcherbina tentavam descobrir as causas do acidente.

O Gambito da Rainha

Com apenas sete episódios envolventes, “O Gambito da Rainha” é a nova série da Netflix que está dando o que falar na internet. Ela conta a história de Beth, uma jovem órfã que se tornou um prodígio no xadrez enquanto ainda era uma criança. Graças ao seu talento no jogo, ela consegue mudar radicalmente de vida.

The Ending of the F***ing World

Foto: Divulgação/Netflix

James ainda não sabe, mas está prestes a mudar de vida com a chegada de uma garota nova em seu colégio. Assim como ele, a novata Alyssa também tem problemas em se relacionar com outras pessoas e se vira muito melhor sozinha. Aos olhos alheios, são apenas dois adolescentes estranhos… Para eles, trata-se da parceria perfeita. A série “The Ending of the F***ing World” tem apenas duas temporadas e pode ser vista na Netflix.

Dash e Lily

Se você é apaixonada por histórias de Natal, não pode perder a nova série da Netflix. Lily é uma garota que não tem muita sorte em relacionamentos, mas, para ela, o que importa é passar a data com a sua família. No entanto, esse ano todos parecem estar ocupados demais para ficarem juntos em casa; até que ela conhece um garoto que detesta a comemoração. Juntos, “Dash e Lily” vão descobrir qual é o verdadeiro significado do feriado mais famoso do ano.

Shippados

Foto: Divulgação/Globoplay

Nesse original nacional do Globoplay , Rita está sempre à procura de um namorado e costuma recorrer a aplicativos de relacionamentos para isso. Após um encontro desastroso com um pretendente, ela conhece Enzo em um bar e os dois percebem que têm muitas coisas em comum, até mesmo o azar no amor. “Shippados” é opção ideal para quem busca séries curtas e divertidas. Está esperando o quê? Pegue a pipoca e corra para a TV!

Texto: Vítor Ferreira | Edição: Mariana Oliveira e Renata Rocha