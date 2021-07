Série sobre a família real é criticada por fazer piadas com Príncipe George

Reprodução/Instagram Série sobre família real é criticada por fazer piada com Príncipe George

A HBO Max surpreendeu ao anunciar o lançamento da série “The Prince”. A animação é uma sátira da família real britânica e o enredo gira em torno do olhar de Príncipe George sobre a vida na monarquia. Porém, pouco tempo após a divulgação do trailer, a produção passou a ser criticada por estar fazendo piadas e expondo crianças.

“The Prince” é uma série de Gary Janetti, criador de “Uma Família da Pesada” e dublador do Príncipe George. No trailer, o filho mais velho de Príncipe William e Kate Middleton aparece como uma criança mimada e cheia de atitude. Já no teaser o personagem duvida das habilidades da Rainha Elizabeth II e pede “um chá que não pareça xixi” para um mordomo.

Por mais que o lançamento da série tenha deixado muita gente animada, alguns britânicos e fãs da família real estão incomodados. Várias das críticas são pelo fato da série retratar George, Charlotte e Louis, as crianças da família real.

Muitos internautas argumentam que a série da HBO Max deveria deixar os filhos de William e Kate do lado, pois essa exposição pode ser prejudicial para ele e até fazer com que as crianças sofram bullying.

“Faça o que quiser com os adultos da família real, mas George e as outras crianças deveriam estar fora dos limites”, escreveu um internauta. “É nojento explorar um garoto pequeno para uma série de televisão e fazer dinheiro”, opinou outro. “Nenhuma criança deveria ser satirizada assim por dinheiro. Vergonha da HBO Max por permitir isso”, concorda um terceiro.