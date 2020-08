Série B: líder Paraná empata com Operário

O primeiro clássico carioca no Campeonato Brasileiro terminou sem vencedor. O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Botafogo neste domingo (23), em jogo disputado no estádio do Maracanã válido pela quinta rodada. Não foi desta vez que os rubro-negros conquistaram a primeira vitória no estádio atuando pelo Brasileirão. Até o momento foram três jogos, sendo dois empates e uma derrota. Já os alvinegros mantiveram a invencibilidade na competição, com três empates e uma vitória.

Fim de jogo no Maracanã. O Flamengo empata com o Botafogo em 1 a 1 pelo Brasileirão. Gabigol marcou para o Mengão! #CRF pic.twitter.com/hVzeDxvqac — Flamengo (@Flamengo) August 23, 2020

A equipe do técnico Doménec Torrent dominou no primeiro tempo. Aos 11 minutos assustou com um chute de Matheuzinho de fora da área, que obrigou o goleiro Gatito Fernandez a se esforçar para defender. Na sequência o atacante Bruno Henrique, de cabeça, quase abriu o placar aos 23, forçando mais uma complicada intervenção de Gatito. Os alvinegros conseguiram responder com perigo em dois contra-ataques. Aos 25, Luis Henrique perdeu na pequena área, em lance no qual o goleiro Diego Alves já estava vencido. Cinco minutos depois, o japonês Honda bateu da intermediária. A bola passou à esquerda da baliza adversária. Logo depois o Flamengo voltou ao ataque. Gabigol chutou forte, aos 34, para defesa de Gatito.

Na segunda etapa prevaleceu o equilíbrio. Somente aos 24 minutos surgiu um lance relevante de ataque. Bruno Nazário chutou da entrada da grande área, e, após desvio do rubro-negro Léo Pereira, a bola saiu à esquerda de Diego Alves. O Flamengo teve um gol de Gabigol anulado aos 29. O árbitro Leandro Pedro Vuaden (RS) foi comunicado, pelo árbitro de vídeo Jean Pierre Gonçalves Lima, de um toque no braço dentro da grande área de Bruno Henrique no desenrolar da jogada.

A rede balançou apenas nos acréscimos do jogo. A equipe do treinador Paulo Autuori abriu o marcador com um belo gol de Pedro Raul, de voleio, aos 47. No último lance do clássico, aos 50, o árbitro foi à cabine do VAR (árbitro de vídeo) e constatou, no monitor, que a bola bateu no cotovelo do zagueiro alvinegro Marcelo Benevenuto dentro da área após finalização de Bruno Henrique. Com o pênalti assinalado, Gabigol fechou o placar. Flamengo 1, Botafogo 1.

O golaço de Pedro Raul em fotos de Vitor Silva / Botafogo! #VamosFogo pic.twitter.com/BWtlb3bPZT — Botafogo F.R. (de ?) (@Botafogo) August 23, 2020

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (29). Os alvinegros receberão o Internacional, às 16h no estádio Nílton Santos. No mesmo horário, um dia depois, o Flamengo visita o Santos na Vila Belmiro.

