Série B: Cuiabá vence Avaí na Ressacada e assume vice-liderança

Mesmo fora de casa, o Cuiabá chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Para isto, o clube mato-grossense venceu o Avaí por 2 a 0, na Ressacada, pela quinta rodada da competição, na manhã deste sábado (22). O Leão da Ilha ocupa a 13ª posição até o momento.

A partida começou com as duas equipes se lançando ao ataque. Logo aos 8 minutos o lateral-esquerdo Capa assustou. O jogador bateu cruzado e a bola passou à esquerda do goleiro João Carlos, do Cuiabá. Os cuiabanos responderam na sequência. Dois minutos depois, Yago chutou de fora da área acertando a rede pelo lado de fora. Depois disso, os visitantes pressionaram, porém não obtiveram êxito.

No segundo tempo, o domínio resultou em gol. Em contra-ataque o Cuiabá abriu o placar com Rafael Gava, aos 13 minutos. O Avaí reagiu e, aos 17 minutos, na melhor chance do clube catarinense no jogo, em um chute na entrada da grande área, Bruno Silva acertou a trave. Aos 37 a situação ficou mais difícil para os avaianos, Rafael Gava marcou o segundo e fechou o placar. Avaí 0, Cuiabá 2.

A equipe da região centro-oeste do país permanece invicta em 2020, com a campanha de 13 jogos, nove vitórias e quatro empates.

O próximo compromisso dos Avaí será fora de casa contra o Oeste, no Canindé, em São Paulo. A partida pela sexta rodada será realizada na próxima sexta-feira (28), às 19h15. Na mesma data, a partir das 20h30, os cuiabanos enfrentam a Chapecoense em casa, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Outros jogos da rodada

Neste sábado (22), a bola continua rolando pela Série B. Botafogo-SP enfrenta Figueirense em Ribeirão Preto, no Estádio Santa Cruz, ás 16h30. No mesmo horário, Náutico e Juventude duelam nos Aflitos, no Recife. A partir das 19h é a vez de a bola rolar em Maceió. O CRB recebe o Vitória, no Rei Pelé.

No domingo (23), o líder entra em campo às 11h. Em Curitiba, no Durival Britto, o Paraná encara o Operário-PR. Mais tarde, a partir das 18h, Confiança e Cruzeiro jogam no Batistão, em Aracaju. O confronto entre Brasil de Pelotas e Sampaio Corrêa, no Estádio Bento de Freitas, em Pelotas, que ocorreria neste domingo (23), foi adiado pela Federação Brasileira de Futebol (CBF). O motivo da remarcação, ainda sem definição, é o mesmo do jogo referente à quarta rodada no duelo envolvendo Sampaio Corrêa e Figueirense, a contaminação de atletas da equipe nordestina pelo novo coronavírus (covid-19).

“Partida adiada em virtude dos resultados dos testes realizados no elenco do Sampaio Corrêa (na sexta-feira, dia 21), que constataram a contaminação por coronavírus de cinco novos jogadores, totalizando 14 atletas com PCR positivo dentre os 27 inscritos na competição”, diz o comunicado da CBF.

Já na segunda-feira (24) teremos Chapecoense e Guaratinguetá, na Arena Condá, em Chapecó, às 20h.

Início da quinta rodada

Duas partidas terminaram com o placar de 2 a 1 na noite desta sexta-feira (21). O América-MG venceu o Oeste em casa, no Independência. Os gols dos mineiros foram marcados por Marcelo Toscano e Rodolfo. Éder Sciola descontou para o adversário.

Em Campinas, no Estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta também levou a melhor contra o CSA. Os atacantes João Paulo e Matheus Peixoto balançaram a rede para os donos da casa. Já o volante Marquinhos fez o dos alagoanos.

