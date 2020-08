Série B: Cruzeiro fica no 1 a 1 com o Confiança

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Confiança, neste domingo (23), em partida disputada, na arena Batistão, em Aracaju, pela quinta rodada da Série B do Brasileiro.

Com este resultado, a Raposa chega ao segundo jogo consecutivo sem vitória na competição, após uma sequência de três triunfos consecutivos no início da Série B.

O Cruzeiro chegou a abrir o placar com o lateral Raúl Cáceres, que marcou de cabeça aos 25 minutos do primeiro tempo. Mas o Confiança conseguiu igualar ainda na etapa inicial, aos 44 minutos, com o atacante Reis.

Na próxima rodada o Cruzeiro enfrenta o América-MG no Mineirão no próximo sábado (29), enquanto no mesmo dia o Confiança pega o Figueirense no Orlando Scarpelli.

