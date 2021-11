Série B: Botafogo bate o Brasil e garante título antecipado da serie B

O campeão da Série B do Campeonato Brasileiro está definido! Neste domingo (21), o Botafogo visitou o Brasil-RS, no Bento Freitas, e venceu por 1 a 0 – resultado que garantiu o título da competição com uma rodada de antecedência. No outro jogo desta tarde,

Brasil-RS 0 x 1 Botafogo

Em Pelotas (RS), o Botafogo fez o necessário para soltar o grito de campeão na 37ª rodada da Série B. Com gol de Diego Gonçalves, o Alvinegro venceu o Brasil-RS por 1 a 0 e, com a derrota do Coritiba, chegou aos 69 pontos e não pode mais ser alcançado pela equipe alviverde. O Xavante, com 23, é o lanterna.

O único gol da partida no Bento Freitas foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Navarro ajeitou para Diego Gonçalves em cobrança de falta, e o camisa 11 finalizou sem chances para o goleiro. Na volta do intervalo, o time da casa até esboçou uma reação, mas o Glorioso não deu espaços e adotou boa postura defensiva até o apito final, que o sagrou campeão da Série B em 2021.

