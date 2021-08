Sérgio Reis é internado após virar alvo de investigação da Polícia Federal

Reprodução/Instagram Geraldo Luís vai visitar Sérgio Reis no hospital

Sérgio Reis precisou ser internado pouco tempo depois de virar alvo de uma investigação da Polícia Federal . O cantor deu entrada no hospital na última terça-feira (24) e, segundo o apresentador Geraldo Luís que foi visitá-lo no hospital, deve ter alta nos próximos dias.

“Vim visitar no hospital meu amigo querido Sérgio Reis. Ele está melhor e ao lado de sua amada Ângela. Precisou ser internado ontem, em breve em casa se Deus quiser”, escreveu Geraldo Luís em uma publicação no Instagram.

Sérgio Reis está sendo investigado pela PF após viralizar um vídeo na internet na qual ele dizia estar organizando uma manifestação com apoio de ruralistas e do movimento dos caminhoneiros. Na publicação, o sertanejo fala que ruas seriam paralisadas por três dias e que os manifestantes iriam pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Após a grade repercussão dos vídeos, a esposa de Sérgio Reis contou que ele passou mal com uma alta da glicemia. O artista disse que errou e que está arrependido de gravar o vídeo. Ele está sendo investigado por instigar manifestações contra instituições democráticas.