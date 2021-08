Sérgio Reis e deputado bolsonarista são alvos de operação da PF

Reprodução/Instagram Sérgio Reis

A polícia federal cumpre nesta sexta-feira (20) mandados de busca e apreensão na casa do cantor Sérgio Reis, de 81 anos, e do deputado Otoni de Paula (PSC-RJ), de 44 anos. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o noticiado no “Bom Dia Brasil”, a intenção da Polícia Federal é investigar ameaças e manifestações cotra as entidades democráticas e “eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra o Estado”. ​

Na última semana, mais especificamente no dia 15 de agosto, Sérgio Reis teve um vídeo vazado na internet. No arquivo, o cantor anuncia uma manifestação para pedir o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal – o que é inconstitucional -, além de demonstrar apoio o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A ideia é que o ato una agricultores, caminhoneiros e civis, durante uma média de três dias.

Por conta da repercussão, Sérgio já declarou que se arrependeu das declarações no vídeo, principalmente pelo prejuízo financeiro que as falas tem gerado em sua carreira. “Querem me massacrar. Já estou tendo prejuízo. Cancelaram quatro shows e dois comerciais que ia fazer agora. Tiraram do ar um que faço para um supermercado de Curitiba. Vão tirar por um mês do ar e esperar para ver o que acontece”, declarou Sérgio Reis em entrevista exclusiva ao Congresso em Foco.

Entretanto, até o momento, ele não descartou a ideia do protesto e mantém o compromisso com a manifestação de pé. “Tenho de ir para a rua porque me comprometi com eles. Preciso mostrar para o povo que querem me amedrontar. Se tiver de morrer, eu morro, morro pelo meu país”, completou o cantor, de 81 anos.