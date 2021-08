Sérgio Mallandro revela affair secreto de Xuxa com John F. Kennedy Jr.

Reprodução Twitter Xuxa e John F. Kennedy Jr

Entre um glú-glú ié ié e outro, Sérgio Mallandro – que caiu em um golpe recentemente – acabou revelando um romance secreto de sua amiga Xuxa no passado. O humorista contou que estava em Nova York no mesmo período em que a apresentadora viveu um affair com John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente americano John F. Kennedy e um dos solteiros mais cobiçados da época.

“Vou até contar um segredo aqui que pouca gente sabe. A Xuxa teve uma parada com o filho do Kennedy. Vê se ela é fraca? Ela não era fraca, não. Eu estava lá em Nova York, e cadê a Xuxa? Ela saiu com John John. Todo mundo queria. Ela era adorada e uma das mulheres mais poderosas do mundo naquele momento”, entregou Mallandro em entrevista ao Podcast Inteligência Ltda. John F. Kennedy Jr. morreria em 1999, aos 38 anos, num acidente de avião.

Questionado por que não chegou a ter um romance com a Rainha dos Baixinhos, Sérgio Mallandro foi categórico em dizer que não por falta de tentativa: “Ela nunca quis ter nada comigo, mas eu tentava toda hora. A concorrência era forte também. Mas vivemos muita coisa junto. Quando ela fazia figuração no ‘Planeta dos Homens”, a gravação ia até tarde e eu ia buscá-la. Muitas vezes ela ia comigo de carona de moto até Marechal Hermes, onde ela morava. Íamos também, eu, ela, a Luiza Brunet e o marido, para a casa da Xuxa em Praia Grande. Ela sempre teve muita liberdade e gostava de pegar sol de topless”.