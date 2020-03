Sérgio Mallandro está namorando mulher 35 anos mais nova, diz site

De acordo com o site Extra, Sérgio Mallandro , de 64 anos, estaria namorando a mineira Lais Caixeta , de 29, desde outubro do ano passado. Os dois foram vistos em clima de romance em um camarote no Carnaval do Rio de Janeiro.

Essa não é a primeira vez que o humorista namora uma mulher mais jovem. O último relacionamento de Sérgio Mallandro foi com a também mineira Fernanda Vianna, de 35 anos, com que ficou junto três anos.