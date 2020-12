Sergio Mallandro diz que mulheres tinham fetiche no ‘príncipe da Xuxa’

Reprodução Sergio Mallandro viveu príncipe em ‘Lua de Cristal’, filme com Xuxa





Sérgio Mallandro fez vários personagens na televisão e nos cinemas. Um deles, que se tornou inesquecível, foi o príncipe Bob no filme ‘ Lua de Cristal ‘, com quem Xuxa formava par romântico em 1990. Pois bem. Ele revelou que já transou várias vezes com figurino da realeza para atender o fetiche de muitas mulheres.

“Já peguei várias mulheres taradas que têm fantasias. Elas dizem: ‘só dou pra você se usar a roupa do príncipe’. Eu fui obrigado a colocar a fantasia porque elas queriam transar com o príncipe da Xuxa “, relembra.

Em entrevista ao quadro ‘Mais que 8 Minutos’, do canal de Rafinha Bastos no Youtube, Mallandro também contou que muitas parceiras pediam para que ele reproduzisse os seus bordões mais famosos na hora do sexo como ‘ié ié’ e ‘salci fufu’.