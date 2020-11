Sérgio Mallandro conta que foi vítima de golpe: “Caí na pegadinha”

Reprodução/Instagram Sérgio Mallandro é vítima em golpe financeiro

Sérgio Mallandro contou que foi vítima de um golpe financeiro. O humorista deu uma entrevista ao “Fantástico” do último domingo (22) e disse que teve um prejuízo ao entrar em um esquema de pirâmide. Ele se envolveu com a JJ investe, comandada por Jonas Jaimovick, maior operador pirâmides do Brasil que foi preso recentemente.

O humorista contou que foi contratado para realizar shows empresariais e investiu parte do dinheiro que ganhou. “Eu fiz um investimento, todo mês vinha um relatório, mas para mim foi um susto [quando saiu a notícia do golpe]. Poxa, eu acho que caí na pegadinha do malandro. Nunca tive retorno do dinheiro. Você investe na empresa que parece toda séria e acontece uma coisa dessa”, disse Sérgio Mallandro.

O comediante e as outras vítimas do golpe tiveram um prejuízo de R$ 170 milhões. O esquema de pirâmide consiste em atrair pessoas para um investimento que promete lucros acima do normal.