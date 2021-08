Sérgio Hondjakoff nega cárcere privado em clínica de reabilitação; veja vídeo

Reprodução Sérgio Hondjakoff nega cárcere privado





O ator Sérgio Hondjakoff, que ficou conhecido por interpretar o personagem Cabeção em “Malhação”, negou que estava entre os 46 pacientes internados em uma clínica de reabilitação que foi alvo de uma operação policial em Pindamonhangaba (SP) nesta quarta-feira (4).

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram nesta quinta-feira (5), Sérgio aparece de casaco e gorro para avisar aos fãs que está com a mãe em Resende, no Rio de Janeiro. “Estou em Resende com a minha mãe. Estou curtindo essas férias de inverno. Estou mais perto da minha avó, que já está velhinha, e da minha tia”, iniciou.





Sérgio Hondjakoff desabafou ao relembrar que já inventaram que ele estava morto e disse aos fãs que espera reencontrar eles em breve, seja nas telinhas ou telonas. “Somente para esclarecer um BOATO que está rolando. Já inventaram até que eu estava morto. Graças a Deus estou vivo para cuidar do meu Filho!!!”, concluiu.

Veja vídeo: